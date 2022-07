Alex Caniggia habló de la conflictiva relación con su padre y se refirió a una posible reconciliación

Alex Caniggia habló de la mala relación con su padre y la posibilidad de amigarse (Socios del Espectáculo. El Trece)

“Este reality me cambió la vida. Soy otra persona” dijo Alex Caniggia tras consagrarse en El Hotel de los Famosos y asegura que nada va a volver a ser como antes. A horas de conocerse su triunfo en una ajustada final con Martín Salwe, el Emperador visitó el piso de Socios del Espectáculo, donde repasó su andar en la competencia y habló de su futuro. Y en este punto, a la hora de pensar en sus complejas relaciones familiares, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis se refirió a la mala relación con su padre.

En su particular lenguaje, el joven contó que vio el último programa con La Sis -su hermana Charlotte-, con Carlita “el amor de mi vida” -la bailarina Melody Luz, con quien empezó a salir en el reality- y el Pinche Foca -su manager Fabián Esperón-. También agregó que su madre no le dijo nada especial porque ya sabía que iba a ganar, y que conocía a Melody a través de videollamadas. “En unos días me voy con ella a Marbella”, adelantó, anticipando la presentación oficial.

En este punto, Karina Iavícoli mencionó a su hermano Axel Kevin, con quien está distanciado, y apuntó directamente a su padre. “No te gustaría un abrazo de tu papá en este momento?”. La respuesta del mediático fue con su sello: Puede ser. Igual en este momento estoy pensando en cobrar los diez palos porque se me va el dólar. Después veo que hago”, respondió buscando eludir del tema. Ante la insistencia de la panelista, se puso más serio. “No lo sé. No lo tengo pensado en mente. Si se da, se da, no sé si lo buscaría. Se tiene que dar de ambas partes”, señaló.

Alex Caniggia mostró su costado sensible y habló sobre su familia con el Chino Leunis (El Hotel de los Famosos. El Trece)

Allí Mariana Brey destacó algunos comentarios positivos que había esbozado hacia su padre en diferentes oportunidades durante el concurso. “Gracias a él sé tres idiomas. Todo lo que viví y todo lo que me dio. Como todo buen padre”, concedió, cada vez con menos interés en hablar del asunto. “Me cansa hablar de estos temas y más hoy que soy campeón. Me la suda”, aseguró molesto. “¿Tu vínculo depende de la nueva relación que tiene tu papá con Sofía Bonelli?”, intercedió Lussich. Pero el Emperador se mantuvo en la misma: “Por ahora no está en mis planes amigarme. Si lo hago, bien y sino, no. Cosas de la vida”, cerró.

En horas previas a la final, Alex mantuvo una conversación íntima con Leandro Chino Leunis donde se refirió a la relación con sus padres: “¿De dónde sentís que sacaste esa naturaleza competitiva, de ganar, de ser como un gladiador, de dónde viene?”, quiso saber el conductor. “Yo creo que eso viene de genética. Bueno, mi viejo, que es un gran campeón, un crack”, contestó Alex en referencia a Claudio Paul, a pesar de la distancia. Entonces, Leunis quiso saber cómo era en su rol de padre. “Como papá, para mí, el mejor papá, obviamente, lejos. Es serio, no te voy a mentir, medio cara de verg... Cuando jode, jode. Pero normalmente es más serio. Mi vieja es más loquilla”, dijo entre risas.

En otra oportunidad, en un diálogo con Maximiliano Chanchi Estévez tuvo palabras muy duras con el exfutbolista. “Mis viejos se iban a separar y mi viejo estaba con un gato. Desde ahí le hice la cruz. Estamos peleados a muerte, mal”, sentenció. Su compañero quiso saber si le había vuelto hablar después de ese difícil momento. “No, ni él me habló a mí. El cara de verga, que la ch...”, añadió. Y cuando Estévez le preguntó si con su hermana era de la misma manera, pero Alex dijo que solamente se trata de una cuestión personal.

