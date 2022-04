Alex Caniggia habló de su relación con Diego Maradona: de la foto que le negó al whisky y los habanos

Alex Caniggia habló de su relación con Diego Maradona (El Hotel de los Famosos)

Desde que se convirtió en un irresistible personaje mediático, Alex Caniggia no tuvo inconvenientes en hablar de casi todo lo vinculado a su vida privada, que poco se diferencia de la pública. Con un perfil alto y exhuberante, hizo ostentación de su vida en diferentes partes del mundo -Portugal, España, Escocia- como parte del recorrido como futbolista de su padre, Claudio Caniggia.

Pero si de algo habló pocas veces Alex fue precisamente del universo futbolero, en el que Claudio Paul brilló con la camiseta de la Selección. Desde que tomó estado público el conflicto entre sus padres, Alex se encolumnó junto a su melliza Charlotte detrás de su madre Mariana Nannis, tomando distancia de su hermano Axel, quien con un perfil opuesto, mantiene una relación con su padre. Quizás por esto, Alex evita hablar de las hazañas de su padre, de sus goles mundialistas a Italia y Brasil, de las historias dentro y fuera de la cancha que lo unen con Diego Armando Maradona.

Quizás era cuestión de que alguien le sacara el tema, como ocurrió este jueves en el capítulo de El Hotel de los Famosos. Tal vez haya influido el amanecer lluvioso, que aflojó las tuercas de la melancolía. Lo seguro es que mucho tuvo que ver la muñeca periodística y futbolera de Pato Galván, que preparó el terreno. Y el Emperador habló como pocas veces de su pasado ligado a las anécdotas futboleras, con Maradona como protagonista estelar.

Alex Caniggia y Melody Luz compartieron suite en El Hotel de los famosos

El ex conductor de Atorrantes se encontró en el jardín con Alex y Chanchi Estévez, ex futbolista de Racing, Era un día especial para él, porque se jugaba en el Laberinto su continuidad en el certamen. Desde el principio sintió una conexión diferente con el Emperador. Y empezó a hacer su jugada. Empezó preguntándole al Chanchi si se había cruzado a El Cani. Y ante la respuesta negativa, repreguntó por El Diego. “Con él sí, mil veces”.

“No puedo evitar hablarle del padre, de Diego. No lo puedo evitar”; reconoció en el back. Y cumplió con su palabra. “¿Te acordás la primera vez que te cruzaste al Diego? Contame una de chiquito”, le pidió. Y Alex, relajado, se soltó. “La primea vez que lo vi, era chiquito. Estábamos en Londres, arriba de todo, en el penthouse del Hotel Four Seasons. Y todos le pedían fotos, empresarios, todos. Y me dice Diego, ‘Pibito, nos sacamos una foto?’ Y yo le dije, ‘No yo no quiero ninguna foto. Y mi viejo se reía”, evocó con una sonrisa.

Luego de esa travesura de niño, de darse el gusto de negarle una foto al astro al que todos le pedían, contó algunos recuerdos en los que también intervenía su padre: “Ibamos a los partidos con mi viejo, viajábamos y no le gustaba estar nunca solo al Diego. Tenía que estar re activo con los pibes”, puntualizó en el back. Y continuó deleitando a Pato con sus anécdotas:

“Siempre me decía el Gordo ‘eh, quedate a hacerme compañía, pibe. No te vas a ir a dormir’. Porque todos se querían ir a dormir y Diego no”, contó Alex. La cuestión es que se hacían las 4, las 5 de la mañana, y el Diez insistía una y otra vez. “Mi viejo me preguntaba ¿te querés quedar con el Diego?’ Y yo me quedaba, me daba habanos, whisky”, contó ante las risas de Galván y Estévez. Y en el back, remató la anécdota con un recuerdo con su sello: “El Diego, sapee. Olvidate”.

