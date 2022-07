Alex Caniggia mostró su costado sensible y habló de su familia: los consejos de Mariana Nannis y qué opina de su padre

Alex Caniggia mostró su costado sensible y habló sobre su familia

Después de cuatro arduos meses, la esperada final de El Hotel de los Famosos ya comenzó: Martín Salwe y Alex Caniggia se enfrentan como rivales para ganar 10 millones de pesos. El jueves los conductores del reality de El Trece les comunicaron las reglas de los tres desafíos que serán cruciales para definir quién será el campeón. Ambos participaron recorrieron un largo trecho hasta llegar a esta instancia, y si bien hay diferencias entre ambos, tienen un punto en común: son los únicos que nunca salieron del reality que conducen Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

En una charla íntima con el Chino antes de comenzar la maratónica jornada de juegos y movilizado por una lesión que tiene en su tobillo y que lo obligó a infiltrarse para poder competir sin sentir dolor, El Emperador miró a cámara para exponer los argumentos por los que desea llevarse el premio: “No se si merezco ganar o no ganar, lo único que sé es que me banqué toda esta trayectoria de los tres meses, luchando en la cancha, fuera de la cancha también, y voy a dar lo mejor de mi para tratar de ganar”. Detrás de cámaras, se sinceró con los espectadores sobre la impotencia que siente por haberse lastimado un día antes de la gala final: “Estoy mal, angustiado, con bronca, no puedo ni caminar pero voy a dar lo mejor”.

Alex Caniggia y una charla a fondo con El Chino Leunis (Foto: @hoteldefamosos)

En el mano a mano, el participante que nunca jugó la tan temida H y que por lo tanto, nunca había tenido un espacio de solas con los conductores, aprovechó la ocasión para analizar todo su recorrido en el certamen y cómo fue superando cada adversidad. Luego, la conversación derivó y mostró a un Alex mucho más sensible al hablar del vínculo con sus padres y su hermana.

“¿De dónde sentís que sacaste esa naturaleza competitiva, de ganar, de ser como un gladiador, de dónde viene?”, quiso saber el conductor. “Yo creo que eso viene de genética. Bueno, mi viejo, que es un gran campeón, un crack”, contestó Alex en referencia a Claudio Paul Caniggia, con quien se encuentra distanciado. Entonces, Leunis quiso saber cómo era en su rol de padre. “Como papá, para mí, el mejor papá, obviamente, lejos. Es serio, no te voy a mentir, medio cara de verg... Cuando jode, jode. Pero normalmente es más serio. Mi vieja es más loquilla”, dijo entre risas.

Alex Caniggia junto a Martín Salwe, ambos finalistas del reality (@hoteldefamosos)

Con esa introducción, la charla derivó en cómo es el vínculo que el joven tiene con su mamá, Mariana Nannis. “Tenés devoción por tu mamá”, le dijo. “Ella es muy parecida a mí, así alegre, jodona, todo el rato. Me crio mi vieja al cien por cien, obvio que mi viejo también, pero viajaba, entonces, obviamente, estaba más tiempo con mi vieja. Una madre impresionante, que siempre estuvo para mí ahí, y nada, la amo mucho”.

Gracioso, contó la disparatada frase que le dio Nannis antes de que ingrese al programa: “Le dije che, mamá, voy a entrar a un reality. Ah, mirá qué bueno, me dice. Sí, que va a haber pruebas, bla, bla, bla, que hay que convivir. Me dice ah, qué bueno, rómpela toda cara de verg… Así me dijo, te lo juro. Y le dije ah, bueno, buenísimo”.

Alex y su hermana Charlotte son inseparables

Para finalizar, le mostraron un video que grabó su inseparable hermana, Charlotte. “La amo a la ‘sis’. Es lo más, es como mi otra mitad”, dijo sin dudarlo, emocionado.

