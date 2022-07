La reacción de Laurita Fernández al ver que Nicolás Cabré abrió una cuenta de Instagram

Nicolás Cabré llegó a Instagram y Laurita Fernández también le dio la bienvenida

El lunes Nicolás Cabré rompió con el hermetismo que lo caracteriza y decidió abrir una cuenta de Instagram. En pocas horas superó los 271.000 seguidores, y en su primera publicación aclaró el motivo por el que se sumó a la red social. De bajo perfil, y renuente a la exposición, explicó que busca ponerle fin a la acción de alguien que se hace pasar por él y los últimos días empezó a ofrecer espacios publicitarios en su nombre. Después de que Mariano Martínez le diera la bienvenida, Laurita Fernández también reaccionó, y el actor le respondió con otro gesto virtual.

“¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, anunció Cabré en su primer posteo, junto a una selfie desde el auto. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre; así que decidí crear esta cuenta”, agregó.

“Prometo hacer todo lo que pueda”, cerró el papá de Rufina, fruto de su relación con Eugenia La China Suárez. A los pocos minutos recibió una ola de mensajes de sus admiradores, que estaban esperando este momento desde hace años. “El último gran rebelde”, “¡Por fin!”, “¡Era hora!”, fueron algunas de las opiniones de sus flamantes followers. Tampoco pasó desapercibido que la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) dijo presente en los comentarios y celebró su llegada a Instagram: “Jaajajajaja vamooooooo”.

Separados hace siete meses, todo indica que reina la buena onda. De hecho, Cabré no dudó en seguir a la bailarina, junto con otras tres decenas de colegas: Mirtha Legrand, María Valenzuela, Flor Vigna, Luisana Lopilato, Christian Sancho, Griscelda Siciliani, entre otros. Y también apretó el botón de follow en el perfil de la madre de su hija, quien actualmente está en pareja con Rusherking. Hasta el momento ninguna de las dos le devolvió el gesto, pero Laurita dejó huella de la cordial relación que mantienen como expareja.

Este no es el primer intercambio amable entre ambos, ya que en mayo la actriz fue a ver Me duele una mujer, la obra que protagoniza el actor junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en calle Corrientes. En ese entonces ella se encargó de recomendarlo a través de una storie en la que se ve el folleto de la pieza. “Hermosa, hermosa, hermosa”, escribió, dando cuenta de que le encantó.

Al ver el revuelo que causó ese posteo en ese momento, habló al respecto en Decímetro, su programa de radio en la Metro 95.1: “Fui a ver a mi ex. Nunca podría ser su amiga. No fui al camarín, la devolución se las di en la sala”. Lo cierto es que esta vez Martínez fue el más efusivo a la hora de recibirlo en el mundo virtual, siendo uno de los actores que reinventó sus contenidos en plena pandemia de coronavirus y volcó su creatividad en varias plataformas. “Bienvenido a Instagram, Nicolás Cabré”, le escribió, junto con el emoji del brazo que hace fuerza y el de un cohete que está despegando, dejando entrever que podría surgir alguna publicación que reúna a los célebres hermanos Marquesi que interpretaron hace dos décadas en Son Amores.

SEGUIR LEYENDO: