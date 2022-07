Cande Ruggeri se enteró el sexo de su bebé de una forma muy original: fue durante un juego en familia

Cande Ruggeri reveló el sexo de su bebé de una original forma (Video: Instagram)

“¡Nos explota el corazón de felicidad! Queríamos esperar un poquito más, pero el abuelo se nos adelantó jaja. Te amamos, hiji. Acá te esperamos con mucho amor”, escribió Cande Ruggeri semanas atrás en su cuenta de Instagram cuando confirmó su embarazo: está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Nicolás Maccari.

La modelo anunció la noticia antes de que lo ella y su pareja hubieran querido. Por ese entonces, transitaba su segundo mes de gestación y su idea era esperar a los tres para contarlo públicamente. Pero su padre, Oscar Ruggeri, tuvo otro plan: lo reveló en su programa de televisión, sin pedirle permiso a su hija y si quiera sin saber si podía decirlo. “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, bromeó el exfutbolista al referirse al tema.

Más tarde, su hija y su yerno se expresaron en las redes sociales, en donde volcaron tiernos mensajes de amor hacia el bebé que está en camino. El último fin de semana fue especial tanto para ellos como para su familia: se enteraron del sexo. Hasta el domingo, las únicas que lo sabían eran las hermanas de Cande y su cuñada -hermana de Nico-. Y fueron quienes se encargaron de realizar un festejo en el que lo anunciarían.

En la previa, Cande se había mostrado ansiosa por saber si será mamá de una nena o de un nene. Para ello, mostró en sus redes sociales cómo se produjo: se maquilló, uso un jean y un corset transparente con lentejuelas blancas. Además, llevó puestas dos cadenitas con dijes especiales y acordes a su presente: una con un chupete y otra con la palabra Mom (”mamá”, en español).

El look de Cande Ruggeri para el evento en el que se enteró el sexo de su bebé

Hubo un candy bar con todo tipo de dulces para comer. Y la torta, al cortarla, tendría rosa o celeste en su interior. Colores que, según las organizadoras, indicarían si el bebé es nena o nene. Pero antes de llegar a ese momento, Cande y Nico hicieron una serie de juegos en familia en el jardín de la casa de Ruggeri.

La propia modelo fue mostrando el minuto a minuto del evento a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores. Finalmente, y luego de una jornada divertida en familia, Nicolás Maccari -un joven emprendedor vinculado al mundo del deporte y nieto del recordado actor Enzo Nino Viena, que interpretó al papá de Carlín Calvo en Amigos son los amigos (1990-1993)- pateó una pelota en cuyo interior había polvo de color.

En tanto, el resto de los familiares sostenía bengala de humo que también era de color: todo resultó ser rosa. Lo que, según las organizadoras, les indicó a todos que Cande y Nico serán padres de una nena.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari esperan una nena

Más tarde, luego de los festejos y ya de regreso en su casa, Cande agradeció el apoyo que recibió a través de las redes sociales y expresó su felicidad con la buena nueva. “Me voy a dormir muy feliz. Es una nena. Estamos muy contentos. Estoy muy cansada, tengo ojeras de todo el día”, dijo frente a cámara en una Historia y sobre aquella publicación, escribió: “Siento que tengo cara muy de embarazada”.

“Dentro de muy poquito se viene el cuarto de la bebita”, agregó la modelo que estaba esperando saber el sexo para empezar a decorar el espacio para su hija en su casa. “Y ahora hay que pensar el nombre. Pensamos algunos, pero todavía nada definido”, agregó.

Por su parte, compartió el mensaje que recibió de una usuaria en el que le consultaba justamente sobre cómo llamarían a su beba. “Jaja, te amo. Acabo de contarles que es nena. No se conforman con nada. No tenemos nombres por ahora”, se lee en la respuesta que le envió a su seguidora. Y agregó: “Bajen la ansiedad. Todavía no pensamos nombres”. En tanto, habrá que esperar a que la pareja defina cómo querrá llamar a su hija y si lo quieren hacer público.

