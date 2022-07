Bambi Moreno Charpentier recordó el día que Chano recibió un balazo: “Salvó su vida por 10 minutos”

Bambi Moreno Charpentier habló de la salud de Chano en PH, Podemos Hablar (Video: Telefe)

En la madrugada del lunes 26 de julio de 2021, Santiago Chano Moreno Charpentier estuvo al borde de la muerte. El exlíder de Tan Biónica había protagonizado un violento episodio en el Barrio Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz, donde estaba residiendo. Allí había tenido un brote psicótico derivado del consumo de drogas, por lo que su madre, Marina, había llamado a la policía. Y en el afán de controlarlo, el efectivo Facundo Amendolara terminó disparándole en el abdomen, por lo que el músico debió ser trasladado al sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.

A un año de aquel episodio, el hermano del cantante que hoy se encuentra internado en la Clínica Avril mientras su madre lucha por la sanción de una ley de salud mental, estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar (Telefe) y contó cómo fue esa terrible jornada en la que Chano pudo haber perdido la vida. “Recibí un llamado casi a las 12 de la noche y fue algo de lo que jamás te podés imaginar. Fuimos compañeros de chiquitos, hicimos todo juntos. Y con un viejo que no estaba tanto, él hizo de hermano mayor conmigo”, comenzó diciendo Gonzalo, conocido por todos como Bambi.

Y continuó: “Me llamaron y no me explicaron muy bien. Me dijeron que recibió un balazo. Yo pensaba que tenía un disparo de bala de goma en una pierna. Entonces iba relativamente tranquilo, pero él se estaba muriendo y yo no lo sabía. Me acerco a la camilla, lo despierto porque estaba medio inconsciente y me dice: ‘Bambi, no quiero visitas’. Yo dije: ‘¡Este está re loco!’”.

Visiblemente acongojado por el recuerdo, el también músico reconoció que esa podía haber sido la última vez que abrazara a su hermano, tal como le explicaron los profesionales médicos después de su intervención. “Lo metieron en cirugía y nos dijeron que salvó su vida por 10 minutos, porque las heridas de bala hay que atenderlas en la primera hora”, señaló.

Una postal de Bambi y Chano en la clínica dónde se encuentra internado el músico (Instagram)

Cabe recordar que, una vez recuperado de este duro golpe, Chano regresó a los escenarios y a los estudios de grabación. Sin embargo, a fines de mayo el músico volvió a ser internado en el Otamendi, para luego ser derivado en una clínica de desintoxicación en la que aún permanece. Y es que, tal como viene repitiendo su madre cada vez que tiene un micrófono en frente, la adicción es una enfermedad imposible de superar sin la ayuda de los especialistas.

De hecho, en la misma nota, Bambi recordó un episodio que tuvo a su hermano como protagonista en en mes de marzo de 2017, cuando chocó a varios vehículos estacionados en el barrio de Saavedra y terminó siendo agredido por los vecinos de la zona. “Recibí un llamado de la comisaría y no me explicaron nada. Fui a ciegas, sin saber qué había pasado. Cuando llego al lugar, parte de este accidente había sido mucha gente que había dejado el auto para ir a ver a River, me ven a mí, que hay un parecido, y me quisieron cagar a trompadas 50 personas contra una pared. Yo no sabía a qué iba. Me asusté mucho”, relató el músico.

Y luego recordó: “Después me hicieron entrar a la comisaría. Subí a una ambulancia y lo encontré a él, que estaba destrozado porque lo habían golpeado muchísimo. Lo bajaron de la camioneta y le pegaron. Le rompieron un ojo. Él, aun en ese mar de sangre, me miró y me dijo: ‘Bambi, estás acá, ¿está todo bien? Nos tuvimos que escapar de la comisaría en la ambulancia porque la gente no entendía”.

