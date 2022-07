Luciano El Tirri reveló una incómoda situación con Cristian Castro: “Nos queríamos morir”

El Tirri contó que no dejó entrar a Cristian Castro a su cumpleaños

Crece la expectativa a días del estreno de Canta Conmigo Ahora, el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli en la televisión a siete meses del final de La Academia de ShowMatch. Se trata de un formato exitoso en diferentes partes del mundo que tendrá finalmente su versión en nuestro país con la impronta del conductor. Cantantes amateurs de todo el país se presentarán ante un panel de cien jurados entre anónimos y celebridades de diferentes ámbitos que aprobarán o no su desempeño.

Entre los famosos, se destaca la presencia de José Luis El Puma Rodríguez, Cristian Castro, Gladys La Bomba Tucumana, Bahiano, Manuel Wirtz, El Polaco, Magui Olave y Locho Loccisano, la gran revelación de EL Hotel de los Famosos. Y también tendrá su lugar Luciano Giugno, conocido como El Tirri, primo y compinche del conductor. El ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs estuvo en LAM (América) y adelantó algunos aspectos del ciclo, del que ya se grabó la primera semana. “Todos evaluamos por lo menos el compromiso, no es tan técnico como otros programas, lo ves desde tu casa y sentís que podes estar ahí”, explicó Luciano.

A continuación, el conductor Ángel de Brito indagó por algunos de los jurados reconocidos y se detuvo en uno en particular. ¿Y Cristian Castro? Es lo que más me intriga”, preguntó. “Lo adoro”, sentenció el invitado, con algo de picardía. Luego de bromear sobre el nuevo look del mexicano, con el pelo teñido de verde y un llamativo saco haciendo juego, de Brito quiso saber sobre la relación que los unía. Y el invitado sorprendió con una anécdota del arcón de los recuerdos.

“Yo lo conozco a él de Punta del Este, porque una vez vino a mi cumpleaños y Marcelo dijo que no entre porque pensamos que era una joda”, recordó el músico. Y ante las sorpresa del panel, se explayó en la historia. Contó que Tinelli organizaba grandes fiestas para su cumpleaños y en una de ellas, en pleno éxtasis bailable, se acerca un empleado de seguridad a informarles que en la puerta estaba Cristian Castro. ¿Cuál fue su reacción? Se rieron y siguieron con el baile.

Marcelo Tinelli presentó a Cristian Castro y El Puma Rodríguez como jurados de Canta Conmigo Ahora (Instagram)

Al día siguiente sonó el teléfono y del otro lado estaba la manager del intérprete de “Azul”, que presentó las quejas correspondientes. “Estaba Cristian Castro y no lo dejaron entrar”, escucharon y enseguida se dieron cuenta de su error. “Nos queríamos morir”, reconoció El Tirri, mientras le intentaban explicar la confusión. El tiempo pasó, y Luciano y Cristian se encontraron en un restaurant en Buenos Aires. Allí el reproche fue cara a cara, pero se lo explicó y quedaron en los mejores términos. “Tengo una onda bárbara con él”, señaló el exCadillacs, que además destacó su tarea en el jurado. “Es un fenómeno, van a ver devoluciones de él espectaculares”.

Los otros dos nombres que causan expectativa dentro del jurado son los de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, respectivamente hija y yerno del conductor. Y en Socios del espectáculo (El Trece) contaron cómo vivían los instantes previos al debut. “Bien, ansiosa, nerviosa y contenta. Un mix de emociones, pero positivas. Muy feliz”, señaló la it girl. “Es un desafío, es algo nuevo para mí. Estoy más nervioso acá que en un escenario”, aseguró por su parte el músico. Y coincidieron en la única exigencia que le habían planteado al Cabezón: “Obviamente estar al lado de Coti, siempre”, afirmó Lelé. “Los dos pusimos esa condición. Si ella no estaba yo no estaba, y viceversa”, confirmó el rosarino.

