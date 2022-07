Martín Salwe rompió el silencio antes de la final de El Hotel de los Famosos: “Uno no va a buscar amigos”

El locutor fue abordado por un cronista de LAM y aunque primero evitó dar declaraciones, luego opinó sobre las críticas que recibió

El lunes tendrá lugar la gran final de El Hotel de los Famosos, donde competirán Martín Salwe y Alex Caniggia para definir quién ganará los 10 millones de pesos. Aunque varios exparticipantes confirmaron en distintas entrevistas que las grabaciones ya concluyeron, todo parecía indicar que los dos finalistas mantendrían el acuerdo de silencio hasta que se emita el último episodio del reality de El Trece. Sin embargo, mientras el programa sigue en el aire, el locutor le brindó una breve nota a LAM (América) y habló sobre las repercusiones que generó su participación.

El cronista Alejandro Castelo abordó a Salwe en la vía pública, quien vestía ropa deportiva y cubría parte de su rostro con la capucha del buzo para pasar desapercibido. “Estoy yendo al súper, y no voy a cobrar el sueldo por tu culpa, no puedo decir nada”, advirtió desde un comienzo, haciendo hincapié en la recomendación de no realizar declaraciones en los medios de comunicación hasta que culmine el certamen. Ante la insistencia, aceptó responder unas pocas preguntas.

“¿Estas preocupado por el afuera?”, le consultó, haciendo referencia a las charlas que mantuvo con Pampita Ardohain y sus excompañeros acerca de las reacciones negativas a su participación y el impacto en su imagen pública. “Sí y no, porque hay que entender que es un juego, que es un reality, que si me confundí yo pedí disculpas ahí adentro con varias personas”, aseguró. Y aclaró: “Digo nombres porque me acuerdo que lo dije: a Locho (Loccisano), a Majo (Martino), y creo que también al Turco (García), pero después la vida es otra, nadie cometió ningún delito adentro, no pasó nada grave, de verdad”.

Alex Caniggia y Martín Salwe son los finalistas de El Hotel de los Famosos

“Hay otros temas, sino miren el noticiero, miren el país”, sugirió, y celebró que el ciclo haya tenido éxito, además de despertar fanatismo en el mundo virtual. “La gente toma partido por uno y por el otro, pero listo, muere en un juego, en un programa de televisión”, remarcó. Castelo quiso saber también qué piensa sobre el ataque de pánico que padeció Loccisano durante uno de los duelos en la temida H. “Yo le re creí, y es más, no fue al aire, como muchas cosas que no van al aire, pero yo estuve una hora y media comiendo con él”,

“Locho no me va a dejar mentir. Le conté mi experiencia, mi ataque de pánico, que es algo horrible, yo nunca descreí de eso, de verdad”, enfatizó. El cronista le comentó que el animador contó que actualmente no tiene vínculo con él, y Salwe fue contundente con su respuesta: “Con mucha gente no tenés relación porque es que es un reality, y uno cuando entra ahí entra con los amigos de la vida; si te podés llevar uno o dos amigos de ahí, estaría bueno, pero uno no va a buscar amigos”.

Silvina Luna tuvo un fuerte cruce con Martín Salwe cuando visitó El Hotel de los Famosos

“Yo entré a participar y a llegar lo más lejos posible. Jugás para ganar, y hacés todo para ganar”, sostuvo. Por último, el cronista le preguntó por los dichos de Flor de la V, quien lo tildó de “hipócrita” y aseguró que no sentía sinceras las disculpas del locutor por los tuits que publicó en 2012 que fueron catalagodos como homofóbicos. “Le escribí, le mandé un mensaje que fue para ella, un mensaje personal y obviamente le explicaba el contexto, que tenía creo que 12 años cuando hice esos tuits y obviamente le explicaba que hoy pienso totalmente distinto”, detalló.

“Milito por lo contrario, tengo otras convicciones y eso la verdad lo hice de nene que no sabe lo que está diciendo, de chico, de no estar maduro en ese sentido”, sentenció. “Me pone mal porque a Flor la quiero, la respeto y fui compañero en Corte y confección; me pone mal que se puso mal, y por eso le pedí disculpas en privado”, contó, y expresó su deseo de verla en persona para transmitirle sus “disculpas sinceras y personales”.

“Estuve encerrado mucho tiempo, quiero hablar, obviamente vi todo, y uno quiere salir a hablar o pedir disculpas muchas veces, pero ojalá que pronto pueda estar ahí”, cerró Salwe, haciendo referencia al programa que conduce Ángel de Brito.

