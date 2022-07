Paulo Londra le respondió a quienes lo criticaron por sus viajes y su rol como padre: “Cálmense un poco”

Paulo Londra le respondió a quienes lo criticaron por sus viajes y su rol como padre (Video: Instagram)

Por estos días, Paulo Londra se encuentra por Los Angeles, Estados Unidos combinando trabajo con relax y con la compañía de Martina Quetglas, su nueva novia. El rapero fue compartiendo distintas escenas de su viaje en las redes sociales, pero eso le valió que lo criticaran algunos de sus seguidores quienes le cuestionaron su rol como padre.

Es que el conflicto con su ex, Rocío Moreno y madre de sus hijas Isabella y Francesca, sigue sumando capítulos. “Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele”, había escrito ella en sus redes hace una semana.

Así las cosas, el músico se cansó de algunos comentarios e hizo un descargo en sus historias de Instagram. “Che, guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo”, comenzó diciendo el cordobés.

“O sea, si estoy en Los Ángeles o estoy viajando es porque tengo que laburar, guacho, no porque me encante Miami. Soy grande, tengo mi familia. A mí me gustaría estar en mi casa, mirando la tele, cuidando, pero tengo que laburar, tengo que viajar”, agregó Paulo.

Paulo Londra

Asimismo, y con la intención de ponerle un freno a las críticas, dio detalles de cómo es su rutina laboral y cuáles son los compromisos a los que tiene que atender. “No todos los días son videos, un día hacés un video, al segundo día hacés un video. La empresa no puede tener tres videos listos todos seguidos, al tercer día te dejan un día libre y al cuarto día volvés a laburar”, contó.

“Y esos días libres, si estás laburando, vos los disfrutás con quien querés, como querés, siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa, guacho. Por eso estoy en un aeropuerto ahora viajando”, siguió explicando. Y cerró el video con una frase fuerte: “Cálmense un poco, guacho, y sumen en vez de restar tanto, manga de bobos”.

Hecho el descargo, escribió un párrafo final en la misma línea: “Última vez que me van a ver hablando así, pero tenía que acomodar a esos haters que se quejan de que ando viajando, pero ellos no salen de la silla de su compu. Sumen, no resten, yo voy a mirar adelante como siempre, porque así son los caballos fuertes. Y cuando mis hijas estén manejando en un maquinón, los quiero ver a los giles”, cerró en una Instagram Story.

Días atrás, fue Martina, la novia de Paulo, quien mostró en sus redes algunos detalles del viaje que están realizando, al compartir cómo es la espectacular vista que tienen desde el balcón del hotel, que da a las paradisíacas playas de la costa oeste del país del norte. También compartieron fotos de su desayuno saludable en el hotel, sus paseos por la peatonal, por Santa Monica y las compras que realizaron.

Postales de las vacaciones de Paulo Londra junto a su novia Martina Quetglas

Si bien él mantiene un perfil un poco más bajo y sube muy pocas cosas con su pareja, ella siempre muestra los momentos que pasan juntos e incluso fue la primera en postear una foto de ambos como novios. “Paulilo”, escribió hace apenas un mes junto con el emoji de un corazón y con tres imágenes de ella y del trapero en el que se ven las sierras cordobesas de fondo. En la primera de las postales están abrazados y ella le da un beso pero su mano tapa la cara de ambos, en la segunda los dos miran hacia el horizonte y ya se los ve mucho más distinguibles y en la última ríen.

