Durante un show en La Rural, Diego Torres pidió un entendimiento del Gobierno con el campo

Diego Torres pidió un entendimiento del Gobierno con el campo

Este jueves por la noche se inauguró la 134° edición de la clásica Exposición Rural de Palermo, después de tres años en los que se vio interrumpida por la pandemia y en medio de un clima de tensión entre el sector agropecuario y el Gobierno nacional.

En la jornada inaugural estuvo presente Diego Torres, quien dio un show muy especial y aprovechó para hacerse eco de las tensiones existentes. “Somos un país de campo”, dijo el cantante en el medio de la pista central del predio de La Rural. Y después de haber arrancado el show, con su característico saludo a su público se tomó unos minutos para hacer una reflexión coyuntural.

“Veo muchos cambios que la Sociedad Rural está haciendo. Y desde este humilde lugar, como ciudadano, pido un entendimiento entre el gobierno que sea; este, el que venga, el que estuvo o el que vendrá, con un sector tan importante como es el campo, ¿no?”, pidió Torres y despertó una sonora ovación entre los presentes en Palermo.

"Como ciudadano pido un entendimiento entre el gobierno que sea; este, el que venga, el que estuvo o el que vendrá, con un sector tan importante como es el campo, ¿no?”, dijo Diego Torres en La Rural (fotos: Matías Souto)

Incluso, antes de reanudar su show con la canción “Tratar de estar mejor”, Diego apeló a su historia personal para contar cuál es su relación con el campo. “Aunque me vean así de cantor, con este aspecto, mi infancia también transcurrió en el campo”, dijo y explicó que cuando era chico solía pasar las vacaciones en el campo de sus tíos. Y recordó que lo hacían levantarse muy temprano cada día: “Tengo tíos y primos que tienen campo, entonces cuando llegaban las vacaciones de invierno me decían: ‘Vamos al campo’. Y uno que se levantaba 7 menos cuarto de la mañana para ir al colegio, en el campo mi tío me levantaba a las 5. Y yo le decía a mi tío: ‘Son las vacaciones, ¿cómo que me tengo que levantar a esta hora?’”.

“Así es la vida del campo, de la gente que se levanta temprano y trabaja todo el día para sacar su tierra adelante”, reafirmó Diego antes de continuar con su recital.

Diego Torres durante su último show en el Gran Rex

Semanas atrás y luego de haber realizado cuatro conciertos en Buenos Aires, uno en Rosario y otro en Córdoba, Diego Torres volvió a otra de sus pasiones: el running, actividad que había suspendido hace un mes y medio, primero por un accidente mientras entrenaba y luego por haber contraído coronavirus.

“Hoy volví a correr, una alegría inmensa”, escribió el músico en su cuenta de Instagram con el tema “Hoy” de su último disco Atlántico a pie, de fondo. “Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo (inténtalo) Limite infinito está en tus manos”, reza la canción elegida, dedicada al cordobés Jean Maggi el atleta en silla de ruedas que se dedica a dar charlas motivacionales y reparte bicis adaptadas.

En su historia, el también actor explica: “Después de seis semanas de mi accidente entrenando en bicicleta chocando contra un auto donde me fracturé una costilla y después de mi COVID-19, volví”.

SEGUIR LEYENDO: