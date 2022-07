Juan Alberto Mateyko contó que está en pareja: “Esto es un tesoro que quiero cuidar”

Juan Alberto Mateyko está en pareja

“Galán Maduro enamorado”, anunciaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el segmento de Las Bombas, en Socios del Espectáculo. Pista va, pista viene, finalmente develaron que Juan Alberto Mateyko está en pareja y hasta compartieron un audio en el que el conductor de La Movida del Verano, anuncia la feliz noticia.

“Rosa María se llama la hija, la nueva novia se llama Teresa y le dicen Tere. El Torreón del Monje, en Mar del Plata es su lugar, grandes éxitos ha hecho ahí, él es un animador y conductor”, dijeron en el enigmático hasta que develaron de quién se trataba.

La panelista del ciclo, Karina Iavícoli, explicó sobre Mateyko y su flamante pareja: “Se conocen hace mucho porque tenían alguien en común, pero cada uno tenía su vida. Ella llega a Córdoba por un motivo muy particular y lo contacta. Ahí se concreta el amor”.

El conductor había hablando con la periodista y Diego Leuco en Radio Mitre: “Le quiero mandar un beso grande a una persona, un ser especial que me escucha, lo llevo con cautela, las joyas que aparecen hay que cuidarlas y no lo voy a gritar a los cuatro vientos, lo hago íntimamente, pero lo lo hice de esta forma, siempre me cuide en la vida privada, y esto lo quiero cuidar porque es un tesoro que me aparece en un momento de mi vida que me hacía falta”.

Juan Alberto hacía referencia que está en pareja. Luego, contó una charla con su hija, Rosita: “Está en Barcelona y me dijo que es hora de que me ponga de novio, que saliera, que fuera a Barcelona con mi novia, en cualquier momento estamos viajando para allá”.

Juan Alberto Mateyko

Siempre muy cercano a las figuras internacionales, hace unas semanas invitado al ciclo PH, Podemos Hablar, contó que charló con Julio Iglesias sobre los memes que a mediado de año invaden las redes sociales. “Le divierten muchísimo los memes. Él tiene un gran sentido del humor”, develó sobre su amigo cantante.

En mayo el conductor fue víctima de dos robos a su casa en Córdoba. “No me gusta dramatizar, pero en mi ausencia han ingresado y me robaron dinero. No mucho, pero me siento ultrajado. Ahora me toco a mí. Han ingresado al departamento donde vivo y amo. Dos veces. El lunes 9 y el viernes 13. Les seguiré contando”, contó.

En diálogo con Telehsow explicó cómo fue: “Sin llave y con todo impecable, sin dejar ningún rastro, me sacaron plata el día lunes. Yo quise creer que había sido un descuido, no me resignaba a que me habían robado. El jueves, le pedí a una amiga que trabaja en un banco si me podía acercar plata al edificio. Esa plata la traje a la radio y, al otro día, el viernes, la pongo en el mismo lugar, debajo de un sobre. Y cuando vuelvo de cenar con Palito (Ortega) el sábado a las 2 de la mañana, abro el cajón y no estaba. Ahí me di cuenta que era un afano. Cuando me pasa la segunda vez, empecé a ver todas las cosas que yo tengo, y no me sacaron nada, me podrían haber llevado, no sé, el microondas, la licuadora y no”.

“La pregunta es, primero, de dónde entraron. Hoy vino el jefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba y en el balcón encontró dos huellas de manos apoyadas. Esta gente entró por el edificio de al lado, pero lo raro es que no había nadie. Me dijo que puede ser que haya sido un albañil o una persona que se iba y aprovechó. Pero no es que recorrió la casa, porque está impecable, entró con medias”, recordó.

Pero además se mostró muy dolido: “Sentí violación, despojo y no me pude dormir. Después hice un relajamiento que mi hija me enseñó para respirar profundamente. A la mañana no podía hablar de la bronca, de lo poco que dormí, del stress que me haya pasado esto. En siete años que estoy en el mismo lugar, no me pasó nunca. Sentí impotencia”.

