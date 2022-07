Manu Urcera imitó a Nicole Neumann y se burló de sus exigencias: “No le gusta hacer fila”

Manu Urcera se burló de Nicole Neumann y fue furor en las redes sociales

Nicole Neumann y Manu Urcera continúan construyendo a paso firme su historia de amor, en diferentes locaciones y con elencos numerosos. En junio pasado, la modelo y el piloto de autos habían celebrado su primer aniversario en Milán, en un viaje junto a Sienna y Allegra, las dos hijas menores que la conductora tuvo con Fabián Cubero, ya que Indiana permaneció en Buenos Aires.

Ahora, la pareja inició sus vacaciones de invierno, para lo que eligieron un destino típico de la temporada y se instalaron en San Martín de los Andes junto a las tres niñas. Allí ya disfrutan de las típicas atracciones en la nieve en una ciudad que ya habían visitado hace un año. Pero antes tuvieron un largo recorrido, y para matizar las horas de ruta, al piloto de autos se le ocurrió imitar a su pareja, ironizando sobre sus supuestos requisitos que exigiría al llegar al centro de esquí.

“Quiero escuchar mis exigencias”, señaló Nicole dando pie al piloto para que realizara su show. Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir ‘Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila”, replicó Manu mientras manejaba en la oscuridad del camino.

Nicole Neumann y Manu Urcera durante su viaje a Milán (Instagram)

El automovilista fue ganando confianza y siguió haciendo de las suyas: “Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor…”, enumeró Urcera, haciendo referencia a las posibles exigencias de Nicole, mientras ella le respondía con carcajadas. “Después no quiero esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”, agregó, haciendo pública algunas de las características de la modelo.

Después de una larga travesía en la que debieron sortear las incomodidades que generó la nieve en los distintos caminos, finalmente llegaron a destino para empezar a disfrutar de sus vacaciones de invierno. Las siguientes publicaciones ya fueron con los equipos de esquí y dispuestos a compartir unos días inolvidables.

De esta manera la pareja sigue mostrando los buenos momentos de su relación que ya lleva un año y un mes. Justamente en su viaje a Milán, la jurado de Los 8 escalones del millón le declaró su amor en las redes sociales: “Nuestro primer día juntos en Europa. Nuestro primer Aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños y aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte”, escribió la modelo.

Nicole y Manu hace un año, durante su viaje a San Martín de los Andes (Instagram)

El piloto de carreras también le dedicó un emotivo mensaje a su novia: “Increíble que pasó un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas. Buena mujer, trabajadora, mamá al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda. Te amo y sabés que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos”.

Hace un año, cuando su relación recién comenzaba, los novios habían viajado a la bellísima localidad neuquina. Nicole y Juan Manuel aprovecharon para esquiar y divertirse. Aunque no solo practicaron deportes, sino que también pasaron momentos muy románticos, como cuando se dieron un baño de inmersión juntos en el hotel. La modelo subió una foto en la que solo se ven las piernas de ambos sumergidas bajo el agua.





