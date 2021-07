Las vacaciones apasionadas de Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera en San Martín de los Andes

Nicole y Juan Manuel se mostraron muy enamorados (@manurcera)

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera viajaron a San Martín de los Andes. La conductora y el piloto de carreras compartieron en sus redes sociales algunas imágenes de esta escapada romántica que realizaron para disfrutar de unos días juntos y relajarse.

“Aprovechando la semana de descanso. Unos días de ski para recargar pilas y encarar con todo la segunda etapa del año”, escribió el deportista en su cuenta oficial de Instagram al publicar unas fotos en las que aparecía con la modelo. Ella también le dedicó un cariñoso mensaje en inglés a su pareja: “You rock” (”Sos el mejor”).

La pareja aprovechó para esquiar (@manurcera)

De esta esta manera, Nicole y Juan Manuel aprovecharon para esquiar y divertirse. Aunque no solo practicaron deportes, sino que también pasaron momentos muy románticos, como cuando se dieron un baño de inmersión juntos en el hotel. La modelo subió una foto en la que solo se ven las piernas de ambos sumergidas bajo el agua.

La foto íntima que subió Nicole en su cuenta de Instagram

Cabe recordar que la pareja ya había viajado a Miami a mediados de junio para disfrutar de unas mini vacaciones y alejarse del revuelo mediático que se generó cuando Micaela Álvarez -quien estuvo en pareja durante seis años con el deportista- tuvo un raid mediático en el que aseguró que la noche anterior a que se supiera del vínculo con la modelo y su ex, ellos habían estado juntos.

Lejos de buscar entrar en la polémica, Neumann optó por no responder a los dichos de la joven, sino que remarcó que no se haría cargo de aquella situación. “Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo. Es condición sine qua non”, destacó la presentadora de Santo sábado reforzando la idea de que el piloto estaba soltero cuando comenzaron a conocerse.

"Snow girl", escribió Nicole en la red social (@nikitaneumannoficial)

Más tarde, en una entrevista con Catalina Dlugi, la modelo habló de su novio: “Es muy tierno, muy simple... Otro palo nada que ver y no es fácil bancarte este ambiente, que todo el día se diga algo y que quiera meterte en un conflicto... No es fácil para alguien que no viene del palo”. Sobre ese punto amplió que a ella, que tiene años en los medios, por momentos le cuesta. “Imagínate alguien que nada que ver. Pero bueno... Hay que aprender a centrarse en el momento: en lo que estoy viviendo. Y hacer oídos sordos”, agregó.

Corredor de turismo carretera, la periodista quiso saber si a Nicole le daba miedo que su novio corra en auto. “Sí, obviamente. Yo soy medio adrenalínica, pero le pregunto: ‘¿No te da miedo volcar? ¿A cuanta velocidad vas?’ Están las preguntas…”, apuntó la ex de Fabián Cubero. Y contó que no tiene planes de acompañar a su novio a las carreras en lo inmediato. “Cada uno tiene sus prioridad. Pero si algún día se puede... No de coequiper. Una vez lo hice, en Puerto Madryn, con mis hijas. Me llevaron de paseo a dar vueltas en auto de carrera y en las curvas casi me muero. Volaba el auto. Imagínate mis gritos”, comentó entre risas.





