Locho Loccisano reveló qué le dijo la esposa de Walter Queijeiro tras sus polémicos audios

El animador habló luego de ser eliminado a un paso de la gran final de El Hotel de los Famosos y reveló la charla que mantuvo con Andrea Rivoira

El lunes Lucas Locho Loccisano resultó eliminado de El Hotel de los Famosos, tras perder en el duelo contra Walter Queijeiro. Con la emoción a flor de piel, y los sentimientos encontrados por regresar a su casa después de estar tres meses en el reality de El Trece, se despidió de sus compañeros. Una vez afuera de la competencia, el animador habló sobre los cruces con el resto de los participantes, y realizó una transmisión en vivo de Instagram para agradecerle a todos los que le brindaron apoyo a través de las redes sociales, donde su nombre trepaba en el top de las tendencias de Twitter.

Conmovido hasta las lágrimas por los mensajes que leía con el hashtag “#LochoGanadordelPueblo”, decidió invitar a sus seguidores a charlar en directo, y respondió algunas preguntas. También tuvo invitados a lo largo de la conversación virtual: primero llamó a su familia -su madre, su padre y su hermana-, luego sumó a Majo Martino y finalmente Patricia Sosa pidió conectarse para proponerle realizar una colaboración musical, dado el valor simbólico del tema “Mundo sin violencia”.

“Me dicen cómo estoy con Walter, y la verdad es que muy bien, hubo ahí unos encontronazos, todos lo saben”, reconoció cuando le consultaron por su vínculo con el periodista deportivo y los polémicos audios que se filtraron de su esposa, Andrea Rivoira. En este sentido, aprovechó para aclarar su postura sobre las críticas y las versiones que brindaron otros exparticipantes sobre su personalidad: “Al odio se le responde siempre con amor, yo no voy a ser forro con nadie porque no soy así como persona; no voy a salir a bardear gente porque no soy un mal tipo y no van a escuchar ese tipo de cosas de mí”.

Locho Loccisano y Walter Queijeiro se enfrentaron en la H, y el animador resultó eliminado

“Solo voy a contar la verdad, mi experiencia, como yo me sentí, porque tampoco voy a pasar por arriba que hubo momentos que la pasé muy mal”, anticipó. Unas horas después estuvo invitado en Socios del espectáculo (El Terece), y volvió a hablar al respecto. “Mi relación con Walter no repercutió en nada porque Walter es Walter y la mujer es la mujer, son dos personas totalmente diferentes”, aseguró. Sin embargo, remarcó que se sorprendió cuando escuchó las palabras que eligió para definirlo: “No me gusta que haya hablado de una patología, y por eso le dije que nos debemos un café”.

“Igualmente fue un audio privado que se filtró, después de mi cumpleaños, y lamento mucho lo que le pasó porque todos hemos dicho locuras en audios privados”, explicó. Además contó que se reencontró con Rivoira en la fiesta de Martino: “Ella en el cumpleaños de Majo vino muy emocionada a pedirme disculpas, realmente yo la sentí y le creí que me quería pedir disculpas”. Cabe recordar que semanas atrás el matrimonio había dicho presente en la casa de los padres de Locho cuando celebró sus 28 años, y luego se dieron a conocer los mensajes de voz de la esposa de Queijeiro.

Locho Loccisano se emocionó durante la transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, en diálogo con su familia

Finalmente se mostró optimista y aseguró que con una charla a solas podrían limar asperezas y dejarlo atrás. Por otro lado, en la transmisión de Instagram también se refirió a su relación con Alex Caniggia, con quien estuvo enfrentado en el reality, y confesó que actualmente no tiene vínculo con El Emperador. Sobre la traición de Lissa Vera, fue más tajante: “Me enteraba de cosas al mismo tiempo que ustedes. Veía que venían planeando eso desde hace semanas, y no me gustó eso que dijo de: ‘Yo voy a hacer más show que él’, y después se largó a llorar”.

Además aclaró que debido al desfasaje entre las grabaciones y la emisión de los capítulos del reality, la misma noche que quedó eliminado en la H, al llegar a la casa de su madre vio que estaban transmitiendo el momento en que sufrió un ataque de pánico. “Justo estar acompañado de mi familia en ese instante, fue muy especial”, reconoció. Y reflexionó: “Cuando te aíslan, cuando te quedás solo, cuando no tenés celular, empezás a darte cuenta del lugar que ocupan en tu vida tus amigos, tu familia, y no hay nada que valga más que eso; no hay miles de dólares que nos puedan dar una amistad, un amor, una familia, así que valoren a full lo que tienen”.

