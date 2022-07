La mamá de El Noba le hizo una espectacular torta de cumpleaños a la hija de Barby Silenzi

La mamá de El Noba, Vanesa Aranda, hizo la mesa dulce para el cumpleaños de Elena, la hija de Barby Silenzi

El domingo Elena, la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado celebró sus siete años con una gran fiesta y la torta, con temática de la película Encanto, estuvo a cargo de Vanesa Aranda, la mamá de Lautaro Coronel, el músico popularmente conocido como El Noba, quien falleció el pasado 3 de junio tras estar diez días hospitalizado luego de un incidente con su moto.

“Hoy estuve en el cumple de ELENA temática ‘Encantada’”, escribió la pastelera que se dedica a la decoración de tortas. En su posteo, compartió una foto con la pareja de El Polaco en la que se ve la torta, la mesa dulce y la ambientación, toda inspirada en la película animada de Disney que tiene como protagonistas a Mirabel, Isabel y Bruno.

La torta que hizo la mamá de El Noba se coronaba con un personaje y el número 7

Galletas decoradas, parte de la mesa dulce que la mamá de El Noba hizo para Elena

La torta mide casi un metro de altura y tiene tres pisos, aunque seguramente solo el último, coronado con una figura y el número siete, sea el que se coma. El primero está decorado con un estampado de flores y el segundo con mariposas. Pero al pastel lo acompaña una enorme mesa con delicias dulces, como cake pops (tortas en chupetines), bombones y galletas decoradas además de confites y golosinas envueltos con papeles con dibujos de la película.

Más cosas dulces con la temática Encanto

Cake pops, confites y golosinas de Encanto hechas por la mamá de El Noba para el cumpleaños de la hija de Barby Silenzi

No es la primera vez que la cocinera realiza estas exquisiteces para algún famoso. El año pasado ya había hecho una mesa dulce para una de las hijas de El Polaco y también todo alusivo a Boca cuando Thiago, el hijo de Nazarena Vélez cumplió once.

Elena, la homenajeada que eligió para su cumpleaños a los personajes de le película Encanto es hija de Barby y Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano 2015 que actualmente vive en México y nació justamente mientras él estaba encerrado en la casa más famosa del país. En ese momento desde la producción hicieron una excepción a la regla y lo dejaron salir del juego para que pudiera estar en el nacimiento de su hija.

Vanesa Aranda se dedica desde hace años a la pastelería y es la mamá de El Noba, el referente de la cumbia 420 oriundo de Quilmes que murió a los 25 luego de un choque con su moto. “Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, informaron desde el hospital.

El accidente que le costó la vida ocurrió en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela, cuando un Peugeot 308 impactó contra la moto en la que circulaba el músico. Dos testigos del hecho confirmaron que conducía sin casco y haciendo wheelie.

“¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, dijo en diálogo con TN al cumplirse un mes de la partida de su hijo y recordó con amor: “Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿Qué vamos a comer?’. Por ahí me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mi era mucho y ahora se me hace pesado”.

“Es imposible no llorar, ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo. Tengo que ponerme bien por mis hijas, mi marido y mi nieta. Sé que me va a llevar tiempo, pero también sé que él me va a ayudar”, agregó.

