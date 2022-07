Dani La Chepi habló sobre los problemas de salud que atravesó y la charla que mantuvo con hija

La influencer contó que actualmente está recuperada de las dos operaciones que tuvo este año

Daniela Viaggiamari, más conocida por su nombre artístico Dani La Chepi, enfrenta cada uno de los momentos difíciles de su vida con el humor como bandera. Tal como explicó a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 3,9 millones de seguidores, el 2022 la sorprendió con una racha de obstáculos que no fue fácil de superar. A mediados de marzo contó que había sido operada de urgencia por cálculos renales, y semanas más tarde sufrió la muerte de su padre, Alberto. En medio del duelo se hizo otros estudios de rutina y terminó de nuevo en el quirófano por una anomalía en una mama.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) la influencer habló sobre los problemas de salud que atravesó. “Fue un año movido, arranqué con todo, yo si tengo algo, tengo todo junto: la separación, la inminente e inevitable muerte de mi papá, que estuvo diez años pasandola mal, él y toda la familia, pero principalmente él”, expresó, haciendo referencia al ACV isquémico que dejó inmovilizado a su padre durante una década, y a la ruptura con Javier Cordone, quien fue su pareja durante dos años y medio.

La influencer tuvo dos operaciones en tres meses, y actualmente está bien de salud

“Después se me atoró el riñón, que pensamos que eran los intestinos porque yo tengo dos obstrucciones intestinales y es un dolor como de parto, muy parecido a la punción intestinal, pero era una piedra que me estaba tapando la uretra”, explicó. Y agregó: “Me tuvieron que poner un catéter, y ahí dije: ‘Bueno, ya está’, y me fui a hacer una mamografía de control que me mandó mi ginecológa, de golpe te piden otra y de pronto a operación directo y decís: ‘Bueno, nos vamos calmando’”.

La cantante ya había explicado en distintos posteos que aquella intervención quirúrgica fue para realizar una biopsia porque detectaron microcalcificaciones mamarias que requerían de un análisis más exhaustivo. “Es todo junto, y la verdad es que el cuerpo te va dando avisos pero uno sigue como una locomotora, pues madre soltera, pero no hay que postergar más, no hay tiempo cuando se trata de salud”, sostuvo. En este sentido, la panelista Luli Fernández le preguntó cómo fue la charla con su hija Isabella, de 7 años, sobre los momentos difíciles.

Dani La Chepi y su hija Isabella

“Yo siempre le cuento la verdad de todo lo que pasa y le digo que todo tiene solución. Y que mamá decide tomarse las cosas con humor, porque a mí, por lo menos personalmente, el humor me hace más llevadero el sufrimiento”, explicó. “Le digo que siempre que pasa algo ‘grave’, que esto gracias a Dios lo agarraron a tiempo, lo sacaron y ya está, pero siempre detrás de todo sufrimiento se encuentra un gran tesoro; y que entonces algo bueno va a venir”, remarcó.

“De hecho se vinieron funciones llenas de teatro, y ahora un proyecto muy lindo en tele que todavía no puedo contar, pero que es hermoso, y el amor, y la salud”, aseguró, emocionada por su futuro laboral. En cuanto a la separación de Cordone, admitió que sigue procesando el fin de la relación: “Me separé estando enamorada todavía, y por eso lo sigo laburando el tema”. Con la actitud positiva que la caracteriza, aseguró que concentra sus energías en el gran sueño que está cumpliendo: interpretar sus propias canciones en el marco de un tour que incluye una presentación en Mar del Plata a fines de julio y en agosto también se presentará en Uruguay.

