La reflexión de Dani La Chepi tras una biopsia que debió realizarse: “Nunca me toca nada fácil”

Dani La Chepi dio detalles de su salud tras una biopsia: “Nunca me toca nada fácil”

Durante la semana, Dani La Chepi compartió fotos en las que posaba de manera sexy en el hospital, tomándose con humor la biopsia a la que debió someterse. En una entrevista comunicó cómo continuaron los días y su salud.

“A principios de año me hice una mamografía de control con ganas de concientizar. Salió algo y me pidieron que hiciera otro estudio”, comentó la actriz sobre los motivos por los que debió operarse. Pero a ella no podían punzarla para tomar la muestra necesaria. “Me recomendaron a un mastólogo y fui tranquilísima”. Por eso la influcencer fue a cirugía.

Todavía no obtuvo los resultados del estudio que se realizó. “Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado de la biopsia y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil”, expresó la comediante. Para amortiguar el tiempo afirmó que la música y el humor han sido de gran ayuda: “Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente”.

La exparticipante de Masterchef Celebrity, además de la comedia, apunta a una carrera en la música como cantante. Realizará un show en Quilmes, que ya tiene entradas agotadas, uno en Canning y hará una gira por Uruguay. “Los shows es lo que me dan la vida. Desde el humor y la música es de la única manera que canalizo lo que me pasa. Cada uno tiene su manera de salir adelante. Esta es la mía”, añadió.

Dani La Chepi compartió la previa de su operacion

Mientras intenta salir a flote, la cantante deberá esperar entre 15 y 20 días para obtener los resultados de la biopsia. Otro de sus planes, y como ya hizo con las fotografías que compartió en Instagram, es continuar divirtiendo a la gente en redes sociales. “La gente me sigue para reírse, no para deprimirse. Si quieren ponerse tristes, pueden prender la tele”, dijo la locutora.

A finales de marzo, su padre Alberto murió luego de sufrir 9 años por una enfermedad. “Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo. Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”, escribió la joven en su despedida en las redes sociales.

Durante ese mismo mes, también anunció su separación de Javier Cordone en las redes sociales, luego de que se filtraran los rumores. “Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no. Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”, señaló en una entrevista.

Cabe recordar que Dani y Javier se conocieron durante la pandemia y de la manera más casual, gracias a la curiosidad de su hija Isabella. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, dijo en abril de 2020 durante su visita a Minuto para ganar. Un día le trajo de regalo un vino y quedaron en tomarlo juntos cuando terminara la cuarentena.

