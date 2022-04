Dani La Chepi contó cual fue su reacción al ver los mensajes que su ex le mandó a otra mujer: “Me dolió”

Dani La Chepi habló de su separación

Un mes después de su separación de Javier Cordone, Dani La Chepi dio nuevos detalles de la ruptura con el recolector de residuos y también habló de los mensajes que le llegaron de otras mujeres, con quienes dialogaba su ex.

“¿Qué pasó con tu ex? Él te tiró un palo en las redes”, le preguntó Ángel de Brito a la humorista en LAM (América). Y ella respondió: “Y... Nos separamos. Yo lo dejé de seguir”. “Dijeron que hubo infidelidad, pero él salió a aclarar que no la hubo. No nos separamos por eso. Y si hubo no lo sé. De parte mía, no”.

Las “angelitas” le plantearon a la instagrammer el supuesto coqueteo virtual que Javier habría tenido con otras mujeres. Y lejos de esquivar el tema, Dani contó: “Una piba me mando capturas de que estaba hablando con él, pero ya estábamos separados. Ella se encargó de que esto me llegara. Me los mostró a los mensajes. Me los mostró, pero el chabón estaba solo, podía hacer lo que quisiera. En el momento me dolió”.

Asimismo, la ex participante de Masterchef Celebrity 2 (Telefe), aseguró que la separación fue una decisión mutua. “Lo decidimos ambos. Pero igual te duele. Durante dos años y medio nos separamos muchas veces, pero nunca lo publicamos. Uno no publica en las redes cuando está hecha mierda. Yo no lo publiqué, además, lo de la separación definitiva. Fue Juariu, ella puso que nos dejamos de seguir”, dijo.

Dos semanas después de haber sido operada en la Clínica Olivos por cálculos renales, Dani La Chepi tuvo que volver al quirófano para que le quitaran el catéter que le habían colocado. Y más allá del humor que la caracteriza, la conductora de El gran juego de la oca (El Trece) no dudó en mostrarse vulnerable ante sus casi cuatro millones de seguidores.

“Tengo miedo, no lo voy a caretear, siempre cuando te duermen, aunque sea unos minutos, a mi me da miedo, empiezo: ‘¿y si no me despierto?’, ‘¿y si la nena?’, ‘¿y esto?’, ‘¿y lo otro?’ y con lo de viejo estoy sensibilizada”, manifestó en referencia al fallecimiento de Alberto Viaggiamari, su papá.

Además, explicó que para cumplir con la preparación recomendada por sus médicos, debían hacer ayuno y también cumpliría con algunos rituales espirituales para atraer buenas energías. Y luego de hacer varias bromas sobre cómo atravesaría el proceso, se sinceró: “Les dije que pasaba por muchos estados, hablé con mis hermanos y me dijeron ‘quien te dice que esos tres minutos en los que estás dormida no te cruces con papi y te tomes un vino’”.

Dani La Chepi fue operada (Foto: Instagram)

“Más allá de mi papá, pensaba con quiénes me gustaría cruzarme esos minutos que para el cuerpo son como meses y la última vez me crucé con Alberto Fernández y con Larreta. Ahora me gustaría cruzarme con Papo y preguntarle qué siente cuando escucha la versión ‘Juntos a la par’ cantada por Cari Nara, la ex del papá de Wanda”, continuó.

Finalmente, la influencer pudo ser operada y aunque el procedimiento duró pocos minutos, tardó en volver a la habitación en la que la esperaba su mamá debido a un episodio de angustia. “Me agarró un ataque de llanto. Gracias a Dios, el equipo médico es un amor y se ocuparon de calmarme. Todos te dicen que es una boludez, pero no es fácil entrar a un quirófano”, señaló y aclaró que no recuerda si soñó en sus minutos que estuvo dormida.

Y para demostrar que a pesar del dolor que le tocó atravesar en los últimos meses con la muerte de su padre, sus problemas de salud y su separación, mantiene su espíritu bromista, parodió a las famosas que suben contenido erótico a plataformas con una serie de fotos que se tomó con luciendo el camisolín y la cofia que le dieron para la operación.

