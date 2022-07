Insultos y furia: Martín Salwe acusó a Locho Loccisano de hacer trampa en El Hotel de los Famosos

Martín Salwe tildó de tramposo y ventajista a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Martín Salwe y Lucas Locho Loccisano tuvieron sus diferencias en El Hotel de los Famosos desde el comienzo. Ahora que están en instancias tan cercanas a la final del reality de El Trece, la tensión se intensificó. El miércoles se enfrentaron en un nuevo desafío por la codiciada inmunidad, y mantuvieron un fuerte cruce que incluyó insultos y cuestionamientos. El locutor pidió que revisaran un movimiento del animador y a raíz de su llamado de atención la producción decidió repetir la secuencia tres veces hasta obtener un ganador.

“Paren todo, ¿qué pasó?”, pidió Leandro El Chino Leunis, mientras Pampita Ardohain explicaba que Locho no había cortado toda la madera con el hacha y había pasado a la siguiente etapa del juego. “No vale, hay que cortar todo eso, vamos a volver a empezar desde ahí”, anunció el conductor, y los participantes volvieron a concentrar sus fuerzas en partir en dos el bloque para seguir avanzando.

Alex Caniggia se mantuvo callado durante toda la prueba y se mostró enfocado en cumplir con la consigna, por más que reconoció detrás de cámaras que sentía un cansancio arrollador. “Por primera vez puedo decir que estoy completamente enyesado”, reveló quien se define a sí mismo como un “vikingo” por su fortaleza física. Mientras tanto, Locho volvió a posicionarse como líder y todo indicaba que había ganado el desafío, convirtiéndose en el segundo inmune de la semana, ya que la primera fue Lissa Vera.

Martín Salwe reclamó que Locho hizo trampa en un juego y lo tildó de "ventajero"

Sin embargo, Salwe gritó de fondo: “Está mal, miren bien esto, no cortó todo”. Indignado, Loccisano le recriminó: “No hay que quejarse, yo gano con la cabeza, la bondad siempre gana”. Sin filtro, el locutor reaccionó y se acercó con actitud desafiante: “¿Qué te pasa? ¿A quién puteás boludo?”. El participante apodado El Emperador lo separó de Locho con sus últimas fuerzas, mientras el animador le contestó: “Te estás metiendo en mi juego”, y Leunis pedía paciencia y paz para ver las grabaciones antes de seguir.

“No sé por qué Locho no lo rompió cómo como correspondía, en estos momentos no se puede dejar lugar a la duda”, se lamentó Walter Queijeiro en el backstage. Durante la breve pausa, el ex Combate expresó su enojo por la actitud de Martín y le recordó: “Vos ganaste muchos juegos sin hacer lo que había que hacer”. Molesto y cada vez más enfurecido, el locutor aseguró: “No es por ganar, y y o siempre que gané lo hice en ley, como tampoco jamás le festejé en la cara a mis compañeros”.

“Y yo jamás quise cagar a piñas a alguien”, retrucó Locho, en referencia al intento de pelea que había sucedido minutos antes. “¿Te encanta el show? Acá tenés las cámaras, mirá”, sostuvo Salwe, marcando una vez la distancia entre ambos. Poco después ironizó: “El pibe te sonríe con los ojos celestes y parece que es el pibe más bueno del mundo, pero hace esto...”. El nerviosismo iba en aumento cuando Loccisano se acercó a revisar hasta dónde había cortado el bloque de madera, y Leunis lo frenó.

“No metas la mano, si ya le metiste un hachazo más cuando terminaste e incluso cortamos, volvimos a poner la soga y dijimos que tenían que cortar toda la madera; yo no veo desde acá si cortaste o no todo, pero te lo expliqué dos minutos antes y lo volviste a hacer”, le reclamó El Chino. Cabizbajo, el animador bajó el tono y explicó: “Me hubiera gustado que no me dejaran seguir entonces, pero ya está, si tiene que ganar él, que gane”. Una vez más, el conductor le pidió que se llamara al silencio antes de hacer suposiciones: “No deslices eso, no digas cosas que no son Locho. Estamos todos realmente preocupados y amargados porque pasa esto y vos decís eso”.

“No me di cuenta de que no había cortado toda la madera, me dejaron avanzar y seguí. Igual asumo mi responsabilidad y tiene todo su derecho Alex Caniggia de haber ganado este juego”, remarcó Loccisano más adelante, y tal como anticipó, Caniggia fue el ganador de la segunda inmunidad de la semana.

