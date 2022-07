La fuerte discusión entre Silvina Luna y Martín Salwe que no salió al aire en El Hotel de los Famosos

El video de la discusión entre Silvina Luna y Martín Salwe

En el debate de El Hotel de los Famosos (El Trece), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostraron un duro enfrentamiento entre Silvina Luna y Martín Salwe. Este episodio ocurrió durante una visita de la modelo a sus excompañeros del reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis que ya está en sus instancias finales.

“A mí me molestó algo que pasó en el repechaje”, aseguró Luna en una charla que se llevó a cabo en el comedor del hotel. “Vos me acusaste a mí y a muchos de mis compañeros de que traíamos información de afuera, y vos me chamuyaste cuando ya estabas con Emily”, le reprochó a Salwe.

Luego, la rosarina siguió criticando al locutor: “Viniste y me preguntaste ‘ché, ¿cómo me ven afuera? ¡Contame! ¿Estoy bien?’. No te estoy ridiculizando, estoy diciendo como me hiciste. Muchos hacen juego, pero el tuyo a mí no me cabe. Para mí, primero sos súper falso, decís una cosa y hacés otra por detrás de la gente. No parás de actuar, flaco. Yo no vine para esto. Yo te empecé a hablar bien, pero vos tenés un tonito que a mí me saca”.

Por su parte, Martín le contestó con tono irónico: “Bueno, entonces soy falso, mi vida es un show, soy mentiroso y ¿qué más?”. Silvina le respondió: “Te gusta más la cámara que el dulce de leche”. Muy enojado por los reproches, se fue de la mesa y le dijo: “Vos siempre vas a ganar esta discusión. Así que tranqui que yo sé cómo va a ser la repercusión afuera, lo que van a decir y opinar... Te vas a arrepentir de todo esto”. Ella le respondió: “Eso te lo ganaste vos solito, mi amor, con tus actitudes acá adentro. No puedo creer que todavía estés acá. No me voy a arrepentir”.

Por otra parte, cabe recordar que la semana pasada Luna debió ser hospitalizada por una infección generada por una bacteria que ingresó en una herida que se hizo cuando estaba vacacionando en un barco. En las últimas horas se supo que continúa hospitalizada y que los médicos tienen que estabilizarle el calcio.

“Silvina Luna sigue internada desde aquella vez, desde la semana pasada, lo que me dijeron es que tiene lo mismo de siempre. Pobre, tiene que estar tranquila, no ponerse nerviosa, está mejor pero cómo le arruinó la vida este médico (Aníbal Lotocki)”, dijo Estefi Berardi en Mañanísimas y su compañero Pampito agregó: “Le tienen que estabilizar el calcio”. Carmen Barbieri sumó: “Porque le arruina los riñones”.

Desde la semana pasada Luna está internada en el Hospital Italiano luego de haberse lastimado en un barco y que la herida se le infectase al ingresar una bacteria. “Ella está muy deprimida, no quiere que ni sus amigos estén cerca; su única familia es su hermano. Fue internada, la compensaron para atacarlo, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado”, comenzó explicando Paula Varela en Socios del Espectáculo y agregó: “Ella decidió salir del hospital e ir a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla”.

