La confesión de Martín Salwe, a un paso de la final de El Hotel de los Famosos: “Siento que no lo merezco”

Martín Salwe habló sobre la posibilidad de llegar a la final de El Hotel de los Famosos

Tras la eliminación de Majo Martino, quedan solo cinco participantes en El Hotel de los Famosos: Lissa Vera, Martín Salwe, Alex Caniggia, Locho Loccisano y Walter Queijeiro. Falta muy poco para la gran final del reality de El Trece y luego de tres meses de encierro, la tensión está a flor de piel. El martes tuvo lugar el último desafío por equipos, y se dieron cuenta de que están a un paso de convertirse en semifinalistas. Antes de que se definiera quién obtendría la inmunidad esta semana, todos charlaron sobre quién creen que debería ganar, en base a distintos criterios, y las opiniones encontradas quedaron en evidencia.

“Yo estoy de bonus track, él dice que yo no me merezco estar acá”, reveló el periodista deportivo, dando inicio a la incómoda conversación sobre potenciales ganadores. “¿Pero por qué no se merece llegar según vos?”, le preguntó Locho a Martín, en busca de una respuesta a su conflictiva relación con Walter. Sin filtro, Salwe aseguró: “Porque está tirando m.... desde que llegó, en todo lo que puede me tira m...”. En desacuerdo con su postura, Loccisano sentenció: “Todos se merecen llegar a la final”.

“De los que están acá, si no soy yo, merece ganar él, mucho más que vos”, aseguró el locutor, mientras señalaba a El Emperador, quien se mantuvo callado durante la charla, y manifestando como argumento que Locho no estuvo desde el principio de la competencia, sino que ingresó como reemplazo de Rodrigo Noya. Una vez más, el animador marcó su distancia en cuanto a ese pensamiento: “Yo prefiero no hablar de merecimientos porque me parece que es hablar del trabajo del otro”. Detrás de cámaras Salwe analizó: “¿Qué compone el mérito? Es muy dificil explicar quién se merece más ganar”. Sin embargo, frente a sus compañeros sorprendió con una confesión: “Yo siento que no lo merezco, porque siento que hay gente que se lo merece más”.

Lissa Vera obtuvo la primera inmunidad de la semana

Reflexivo, Queijero aportó en el backstage: “Para algunos seguidores la acreditación de los 10 millones, quizás sea bueno para su cuenta bancaria, pero van a restar en el saldo personal”. En el mismo tono de cuestionamientos, Martín destacó en las grabaciones posteriores: “El merecimiento es muy relativo, termina siendo como un deseo que vos tenés, o tiene que ver más que nada con la afinidad, con tu gusto, tus preferencias, pero ser objetivo con el merecimiento, es muy difícil”.

“Tiene más merito que gane Lissa porque ella nunca en su vida hizo algo similar a esto, es algo totalmente desconocido”, sostuvo el locutor. La cantante de Bandana recogió el guante y retrucó: “Yo no voy a tirar ningún nombre; los cinco que dejamos nuestras casas, nuestras familias, nuestras cosas, merecemos llegar a la final”. Minutos después, Locho le preguntó a Martín el motivo por el que se enoja cada vez que hablan de la final, y Salwe lo negó: “No me enojé, vos tenés una forma de responder con una sonrisa medio irónica y yo te respondo con sinceridad”.

La tensa conversación llegó a su fin cuando Leandro El Chino Leunis los llamó para la nominación cara a cara, donde por una mayoría de tres votos Lissa consiguió la inmunidad semanal. “No vas a ir al laberinto, vas a poder descansar, y el único riesgo sería que en el Todos contra Todos te voten tus compañeros para ir a la H, aprovechá para reponerte”, le recomendó el conductor.

