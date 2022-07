Agustina Kämpfer contó el papelón que protagonizó en el velatorio de Nelson Mandela

Agustina Kämpfer contó el papelón que hizo en el velatorio de Nelson Mandela (Video: "PH, Podemos hablar" - Telefe)

Muchas veces, y a pesar de que uno lo quiera evitar a toda costa, se viven situaciones muy incómodas en público. Le pasa a todos y Agustina Kämpfer no fue la excepción. Pero lejos de mantenerlo oculto, la periodista no tuvo reparos a la hora de revelar en detalle lo que le sucedió en el velatorio de Nelson Mandela, ocurrido a fines de 2013.

“Los que vivieron un papelón memorable”, era la consigna que había propuesto Andy Kusnetzoff este último sábado en PH, Podemos hablar, el programa que conduce en Telefe. Entonces, Agustina, que era una de las invitadas, no dudó en pasar al frente y contar su experiencia. “Estábamos en un salón, rodeados de la gente que decide las fronteras, los acuerdos de paz, las guerras...y la verdad es que a mí nadie me hablaba y de repente se me acerca una señora, muy amorosa, y se me pone a charlar. Y yo dije: ´Ah, buenísimo, acá es la mía, porque en vez de estar como un poste, charlo con alguien”, comenzó relatando.

Y continuó: “La señora me pregunta si ya había pasado a ver el cuerpo y yo le conté que sí. Y por esas cosas de lengua larga, sentí cierta confianza para contarle lo que yo pienso acerca de la muerte y de las tradiciones… que esa persona ya no estaba ahí en ese cuerpo y lo absurdo que encuentro la cultura que tenemos de, en vez de celebrar la existencia, lloramos su partida”.

Entonces, reveló qué fue lo que sucedió inmediatamente después: “La señora me dice: ´Tenés razón, mi marido ya no está en ese cuerpo´. Era la viuda y yo hablando lo que nadie me preguntó”. “Por suerte no la ofendí. Cuando me dijo ´mi marido´ me dije ´recalculá, Agustina´, pero por suerte ella realmente pensaba algo muy similar a lo que pensaba yo, o al menos eso fue lo que me hizo creer para no hacerme sentir tan mal. No era tan malo lo que le dije, pero tal vez si era muy ortodoxa del funeral no le caía bien y tenía todo el derecho”, cerró reflexiva.

Agustina Kämpfer es mamá de Juan, que ahora tiene cinco años

Por otra parte, Kämpfer también se hizo tiempo para contar todo lo que hizo con la placenta y el cordón umbilical de su hijo Juan. “Hice muchas cosas. Lo más lindo fue una impresión que lo llaman ‘El árbol de la vida’, porque cuando apoyan la placenta con el cordón umbilical sobre una lámina de papel queda la sangre dibujada como si fuese un árbol. Entonces, van pasando la placenta de papel en papel hasta que ya no le queda sangre y te queda el árbol de la vida con el primer hogar de tu hijo que fue tu vientre. Para mí, es la obra de arte más linda. Yo tengo cinco cuadros. No los colgué porque son grandes”, explicó.

Y agregó, sorprendiendo a todos los presentes: “También hice unas pastillas que todavía tengo porque me dieron varias. Esas las tomé durante la cuarentena estricta. Tomaba ese tipo de pastillas para volver un poco al eje. Todos estábamos todos mal y me hicieron muy bien ahí y también me hicieron muy bien en el puerperio”. Por último, contó que además hizo “una tintura madre con Flores de Bach” que le dio a su hijo para que sienta el hecho de “volver al origen”. Después, hizo una “crema para manchitas y mosquitos” y con otras personas creó joyas con el cordón umbilical.

