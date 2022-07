La China Suárez lució un jugado look durante su salida con Rusherking y le dedicó un emotivo mensaje





La China Suarez mostró su outfit para salir en la noche del sábado junto a su novio Rusherking. En sus redes sociales publicó fotos luciendo un top escotado con cuello en V y brillos en tono gris, con la espalda completamente descubierta. Para combinarlo usó un pantalón denim gris con cortes en la cadera que dejaron al descubierto sus tatuajes.

La actriz tuvo una salida con el cantante y se mostró muy pegada a él en una selfie que se tomó abrazados y súper mimosos. “Mi amor”, escribió la expareja de Benjamín Vicuña, en toda una declaración. El estilo casual y urbano está cada vez más presente en las prendas que lleva la actriz. Semanas atrás, se la pudo ver utilizando gorras y viceras, pantalones deportivos y buzos hoddies de la tendencia “oversize” con cortes anchos, similares a los que utilizan los cantantes de trap.

A fines de mayo, Eugenia La China Suárez y Rusherking sorprendieron a todos al dar a conocer su noviazgo. Y cada día que pasa, muestran en sus respectivas redes sociales cómo va creciendo el amor entre los dos. En una entrevista reciente, el rapero habló de cómo vive este momento y también explicó el verdadero significado de la frase “me fui mundial”, la cual pronunció para confirmar la relación.

“Es una frase que no sé en qué momento apareció en nuestras vidas, que la decimos todos nosotros, Los del Espacio”, dijo en referencia al grupo de artistas que conforma junto a su ex María Becerra y también Lit Killah, Tiago PZK y FMK.

“Se hizo viral por lo que dije pero es cuando la rompés con algo, cuando te pasa algo y decís: ‘me fui mundial’. Cuando me entrevistó este chabón, dije eso porque la realidad es que conocí a una mujer increíble. Era algo que no pensaba que me iba a pasar y se interpretó de 10 mil formas, fue para cualquier lado, menos para el significado que yo quería”, contó entre risas en una charla con Julio Leiva para el ciclo Caja Negra días atrás.

“El que te interpretó bien, entendió que no la podías caretear”, le acotó Leiva. “Claro, es que yo fui sincero en la nota, no podía creer que me estuviera pasando esto, que una mujer así me diera bola a mi. Me fui mundial”, reafirmó Rusherking.

“Yo me cago de risa con todo lo que se generó. A los tres días que se hizo viral la frase, subí una story con El Demente riéndonos de esa frase. No me afecta, no me molesta. Yo me río”, dijo el rapero sobre la repercusión de la frase.

“¿Te molesta que opinen tanto?”, le consultó el periodista. “Un poco me jode, sí. Pero es por la exposición que tenemos, la gente nos conoce. Y no puedo decirle a alguien que no opine de una relación... O sea, quisiera que no pase, pero va a seguir pasando. Yo creo que lo importante es tener en claro lo que siento, lo que se siente, lo verdadero y mantenerlo ahí. No me cambia el sueño lo que alguien diga de mi relación o de cómo soy yo”, respondió Rusher, quien fue anotado como Thomas Nicolás Tobar al momento de nacer.

“Yo estoy perfecto”, dijo sobre cómo vive este momento y por otro lado confesó que La China lo acompañó en el show que dio en el Luna Park el pasado 4 de junio. “Estuvieron mis papás, mi pareja, mis amigos... Lo compartí en familia y es un recuerdo de la puta madre, que voy a llevar por siempre”, dijo.

