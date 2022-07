Karina La Princesita dio indicios de reconciliación con Nicolás Furman

Karina La Princesita dio indicios de su reconciliación con Nico Furman

Muchos de sus fans se preocuparon. Es que, además de publicar enigmáticos mensajes en sus redes sociales, desde hace un tiempo Karina La Princesita Tejeda se mostraba muy triste en algunos de sus shows. Y hasta llegó a llorar sobre el escenario sin que nadie pudiera entender el motivo. Consultada por los periodistas, en más de una oportunidad la cantante se ocupó de aclarar que su tristeza nada tenía que ver con su vida sentimental. Sin embargo, hace apenas un par de meses terminó confirmando su separación del físico Nicolás Furman, con quien estaba saliendo desde finales del año 2020.

Lo cierto es que, después de grabar un especial de Un viaje inolvidable para América junto a Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, quien fuera su pareja durante seis años y con quien tuvo Sol, la intérprete de Con la misma moneda brindó una entrevista para LAM en la que dejó en claro que jamás volvería con el padre de su hija pero sí con su último ex, a quien en su momento presentó formalmente en La Academia de ShowMatch.

Todo sucedió cuando el cronista Alejandro Castelo intentaba saber si el intérprete de Deja de llorar, que por entonces estaba distanciado de Barby Silenzi, y ella podrían darse una nueva oportunidad. “Yo volvería con un ex y él volvería con una ex. Pero si a lo que estás queriendo llegar es a saber si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es no”, afirmó La Princesita. Y sorprendió al admitir que sí volvería con su última pareja. “¿O sea Furman sí?”, preguntó el periodista. “¡Furman sí!”, respondió ella con cara de entusiasmada. Y agregó: “Yo lo amo. Igual, no terminé mal con él. Entre nosotros no pasó esto de ‘yo te engañé’ o ‘vos me engañas’. Fueron otras cosas”.

Lo cierto es que, en las últimas horas, la cantante dejó atónitos a sus seguidores al publicar un video en sus historias de Instagram en las que se lo podía ver al físico, guitarra en mano, tocando una canción. “Nico Furman ensayando sus propios temas”, escribió Karina junto a dos emojies de manitos en forma de aplausos. Y también se mostró con el perro del muchacho descansando en su regazo, por lo cual todo indicaría que le estarían dando una nueva chance a la relación.

Karina La Princesita y Nico Furman en ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

Cabe recordar que Karina ya le había dado la oportunidad a Nico de mostrar sus dotes como músico en el programa de Marcelo Tinelli, dónde interpretaron un par de duetos. Sin embargo, desde finales del año pasado comenzaron a circular los rumores que daban cuenta de la supuesta ruptura de la pareja, algo que luego se terminó confirmando sin que trascendieran los motivos.

Hace poco, La Princesita había confesado su angustia al pensar que la adolescente que tuvo con el Polaco, que está por cumplir 15 años, pueda querer irse a vivir a otro país cuando llegue a la mayoría de edad. Y había dejado en claro que le pesaba imaginar que se iba a quedar sola. “Me sensibiliza el paso del tiempo, saber que mi hija está creciendo. Mi sueño grande siempre fue una familia, y de repente la tengo, es Sol, pero ya estoy un poquito vieja y siento que me voy a morir sola en mi casa”, había contando.

