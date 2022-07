Tamara Báez y L-Gante dejaron de seguirse en sus redes sociales en medio de fuertes rumores de crisis

L-Gante y Tamara Báez

Cuando todo parecía haberse encaminado entre L-Gante y Tamara Báez, ahora todo hace suponer que la pareja enfrenta una nueva crisis. Si bien se venían mostrando juntos, en las últimas horas ambos empezar a dar señales en las redes sociales de que su relación no atraviesa el mejor momento.

En este sentido, se descubrió que ambos dejaron de seguirse mutuamente en sus respectivas cuentas de Instagram, algo que llamó mucho la atención, y por si fuera poco, ella borró todas las fotos que tenía junto al músico en su perfil, incluso las que había tomado en el último viaje que hicieron juntos a España. Por el momento, ninguno de los dos jóvenes salieron ni a confirmar ni a desmentir el rumor, pero lo cierto es que estos “gestos virtuales” sorprendieron a sus fanáticos.

Desde hace un par de meses, Tamara venía mostrando en sus redes los avances de la construcción de la propiedad de cuatro pisos donde tenía previsto vivir con el padre de la pequeña Jamaica, de 9 meses. Pero, ella sorprendió a sus seguidores cuando les contó que había decidido mudarse a otra casa y explicó los motivos a través de sus stories.

En su cuenta de Instagram, donde supera los 700.000 seguidores, abrió la posibilidad de responder preguntas de los usuarios. Antes de contestar algunas consultas reveló que ya no está viviendo en la “mansión 420″, tal como solían definirla en sus redes sociales. “Me mudé y mañana armo mi vestidor. Más cómodas y tranquilas con mi bebé”, contó junto a un emoji de corazón y una foto donde se ve un espejo camerino. Ni bien publicó esa imagen resurgieron los rumores de crisis con Elián Valenzuela, a quien conoce desde la adolescencia.

L-Gante y Tamara Báez se dejaron de seguir en las redes

Sin embargo, la joven influencer hizo caso omiso a los comentarios y aseguró que las razones de este cambio fueron otras. “¿Y ahora quién vive en la casa de cuatro pisos?”, quiso saber una seguidora. “Esa está en proceso de terminar. Estoy consiguiendo todo para terminar el living de abajo y las cosas que me faltan de la cocina”, le explicó, poniendo fin a todas las especulaciones. Mientras tanto, el cantante publicó algunos videos desde España, donde estuvo haciendo algunos shows. Ahora, ya regresó a Buenos Aires y seguirá realizando diversas presentaciones.

Tamara borró todas las fotos de L-Gante de su feed de Instagram

“¿Por qué te volviste a mudar”, fue la siguiente pregunta, y allí profundizó un poco más: “Porque en la otra no me sentía cómoda, era muy apagada”. Minutos más tarde eligió una frase para reflejar cómo se siente y lo que desa para su vida. “No quiero un final feliz, quiero una vida llena de momentos felices porque al final todo es triste”, decía el texto de la imagen que compartió, y debajo de la imagen agregó: “Y la plata no hace la felicidad. Anoten”.

Cabe recordar que Elián Valenzuela y Tamara se conocen desde la adolescencia, y aunque atravesaron algunas crisis luego del nacimiento de su hija, esta pelea parecería ser definitiva. Sin embargo, los jóvenes todavía no blanquearon ninguna ruptura y habrá que esperar a ver que los protagonistas de esta historia revelen si ahora están separados o siguen juntos.

