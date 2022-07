Analía Franchín lloró al contar un drama familiar: “No tienen idea de lo que sufre un chico con TEA”

Analía Franchín lloró al aire al contar un drama familiar

Luego de ver un tape en el que se mostraba cómo en un colegio le hacían bullying a un niño con autismo, Analía Franchín abrió su corazón y, con los ojos empañados, contó un duro drama que está atravesando su familia a raíz de un problema de salud. Ocurrió en el aire de A la Barbarossa (Telefe), cuando la panelista del ciclo que conduce Georgina Barbarossa contó que uno de sus sobrinos se encuentra hospitalizado.

“Mi sobrino más grande está internado hace 12 días porque tiene piel atópica y con su problema de TEA (trastorno del espectro autista) tiene la parte sensorial tan afectada que no se da cuenta, capaz, que se lastima y está muy lastimado. Ahora se infectó y está hace 12 días internado”, relató Franchín entre lágrimas.

“Toma tanta batería de medicación que ya no sabés si es una medicación la que le da alergia, no sabés si es la otra... No sabés qué es. Y la medicación psiquiátrica tarda entre tres y cuatro semanas en hacer efecto, entonces cuando cambiás la medicación hay que hacer todo un proceso de adaptación para ver si funciona o no. Y en el medio, él se lastima y donde camina deja sangre en el piso”, siguió Analía dando detalles de la cuestión y con la voz quebrada.

Analía Franchín se quebró al aire de A la Barbarossa

“La gente no tiene idea de lo que sufre un chico con TEA. La gente no está bien informada. Como digo yo: se creen que un chico solamente se balancea. TEA no es eso: no se sabe si hay una cuestión socioambiental, si es un tema de alimentación, no se sabe lo que es. Lo que sí se sabe es que hay cada vez más chicos. Y cada vez hay menos inclusión para ellos. La realidad es que antes iban a colegios especiales, pero eso también es estigmatizarlos. Porque muchas veces comparten jornada con chicos que tienen otras patologías. Y entonces, en vez de avanzar, retroceden”, definió Franchín sobre la situación que afecta a muchos niños.

“La idea es que estos chicos se integren con otros compañeros. Porque claramente el que va a ahí puede no tener TEA, pero puede ser un maleducado, puede ser un violento igual. No tiene nada que ver con que tenga TEA o no. Yo entiendo muchas veces y lo pensé como mamá: a mi también me hincharía las bolas que haya un pibe en el grado que no pare de gritar y todo. Pero de eso se trata la vida, que el de al lado muy probablemente siempre sea diferente a vos. Entonces hay que adaptar a los chicos, a que convivan con este tipo de casos”, reflexionó la finalista de la primera edición de Masterchef Celebrity (Telefe). “Me duele el abandono de la sociedad para con un chico con TEA. Lamentablemente es así”, agregó.

Analía Franchín

Asimismo, la panelista reveló que el padre de sus sobrinos tiene causas judiciales en su contra, por maltrato y por falta de pago de la cuota alimentaria. “La golpeaba, trataba mal a los chicos. Todo salió a la luz cuando el chico pudo escribir una carta contando todo lo que hacía el padre. La causa penal avanzó y el juez fue muy bueno porque se ocupó y buscó pruebas. El tema es el juicio civil, donde no están entendiendo absolutamente nada”, cerró Analía con un dejo de tristeza en su voz y sus ojos.

