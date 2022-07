Pepe Cibrián no quiere perdonar a Georgina Barbarossa: “Me hizo mucho daño”

Pepe Cibrián habló de su pelea con Georgina Barbarossa (Video: Intrusos, América)

La pelea entre Pepe Cibrián Campoy y Georgina Barbarossa parece no tener vuelta atrás, a juzgar por los últimos dichos del director teatral. Todo comenzó cuando la conductora expuso en público su descontento por el casamiento entre su amigo y el joven Nahuel Lodi, cosa que no le cayó para nada bien al creador de Drácula, quien decidió pedirle que no fuera a la fiesta.

Así, algo que debía ser un momento de felicidad plena, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo que no para de sumar nuevos capítulos. Este martes en Intrusos (América) se emitió una entrevista con Pepe en el que expresó nuevamente su desagrado para con los dichos de Barbarossa. “No lloré por las críticas, me dan igual. Sí me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de 40 años, en la cual no tiene nada que ver Nahuel, que no la conoce casi. Eso me dolió muchísimo porque compartimos tantas cosas de la vida: muertes, nacimientos, ver crecer a sus hijos, empezar ella conmigo en la profesión”, dijo Cibrián.

A la vez, opuso la actitud de Barbarossa con las de Leonor Benedetto, quien en los últimos días publicó una carta en su Instagram apoyando a la feliz pareja. “No somos grandes amigos y cuando leí eso, me puse a llorar como un loco. Dije: ‘Alguien que no tiene esa amistad tan profunda, ni mucho menos, es una defensora de lo lógico’. Un gesto como este, frente a las envidias, los celos, a que no saben qué mierda hacer de su vida... Son intrascendencias”, disparó.

Pepe Cibrián habló de su pelea con Georgina Barbarossa

“Georgina, me destrozaste el alma”, le dijo Cibrián a su ¿amiga? mirando a cámara. “Lloré mucho con eso. No sé por qué habrá sido que lo dijo: quizás fue por rating. De hecho, nos pidieron que fuéramos el lunes pasado, ayer, para que ella nos pidiera disculpas personalmente. Y yo no necesito disculparla de nada. Qué horror, como si fuésemos dos entes. Me imaginaba en el sofá, esperando que viniera Georgina... no lo podía creer, todo parece surrealista”, reveló Pepe, desconcertado ante el gesto de la producción de A la Barbarossa (Telefe).

“Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de por vida. Eso no se puede olvidar. No existe más, no hay posibilidad de reconciliación. Hay cosas que no se pueden perdonar, la traición tan baja es espantosa. No se puede, es una estafa a la amistad”, insistió Cibrián en su enojo. El periodista le preguntó: “¿Me vas a decir que ahora no la querés?”. Y la respuesta de Cibrián fue tajante. “No, nada, absolutamente nada. Por eso la gente se separa... Me golpeó mucho, me hizo mucho daño. Si su intención era eso, desde ya que me hizo mierda”, analizó Pepe.

Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa, ¿ex amigos?

Para cerrar, Pepe hizo una fuerte comparación entre esta pelea y un hecho personal que lo marcó. “Lo que dijo Georgina y que me dijeran que tuve cáncer, creo que son las cosas que más me han dolido en la vida. Tan así. El cáncer se cura, y esto no se cura”, disparó con dolor en el final de la charla.

Durante la ceremonia de compromiso del viernes pasado, se dio un ida y vuelta con el notero del ciclo. “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?”, le disparó Georgina in filtros a Nahuel Lodi, flamante marido de Pepe Cibrián. “Es brava, es brava”, contestó el joven con una risa nerviosa. “Ella me decía: Pepe, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? Me pareció bien, pero es el amor...”, remató el director teatral. Pero luego Barbarossa siguió con el tema en su programa del lunes y su amigo no se lo perdonó.

SEGUIR LEYENDO: