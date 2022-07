Paulo Londra habría impedido el contacto entre su hija y su ex, y tuvo que intervenir la policía

Paulo Londra y Rocío Moreno

“Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses...Duele”, escribió el sábado Rocío Moreno, ex de Paulo Londra y madre de sus dos hijas, Isabella y Francesca en sus redes sociales, sin dar mayores detalles sobre lo ocurrido.

La joven y el músico se separaron el año pasado y en mayo de este año luego de varias idas y vueltas al fin firmaron un acuerdo que abarca varios puntos, entre ellos la compensación económica, ya que ella dejó sus estudios por acompañarlo; cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”, casa y un régimen comunicacional para que él pueda tener contacto con sus hijas de un año y once meses y cuatro meses.

El posteo de Rocio Moreno

Fue justamente en el marco de dicho acuerdo que según pudo saber Teleshow el trapero, que acaba de confirmar su relación con Martina una ex compañera de colegio, está desde el jueves pasado y hasta el próximo, en su “semana de vacaciones” con su hija mayor. Sin embargo, tal como Moreno había adelantado en sus redes, el músico habría incumplido con una de las condiciones firmadas y la madre de la nena habría quedado imposibilitada de ver y hablar con la menor de edad y hasta tuvo que intervenir la policía.

Según uno de los puntos del “mega acuerdo” que ellos mismos firmaron hace poco menos de dos meses, ambos deben garantizar la comunicación de sus hijas cuando ellas están con el otro, cosa que, según pudo averiguar este sitio, no habría ocurrido ya que la semana pasada, luego de que Isabella fuera a pasar su semana con su padre, Rocío quiso contactarse con ella y no pudo. Mientras tanto, Londra no estaba con la pequeña -el acuerdo especificaría que las pequeñas tienen que estar con él y sino debería llevarlas nuevamente con la madre, no dejarlas al cuidado de terceros-, por eso ella escribió “Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde”.

Rocío y Paulo hace un año, en el cumpleaños de su hija mayor

Moreno intentó comunicarse con sus ex suegros, quienes estarían velando en ese momento por la pequeña, pero estos no la dejaron hablar con su hija, sino que le pidieron que los contactara a través de sus abogados. Sin la posibilidad de hablar con la nena de casi dos años es que Rocío se dirigió a la casa de los padres del trapero, quienes habrían insistido en no dejarla ver a su hija. Fue entonces que debió intervenir la Policía, luego de que la joven efectuara la denuncia.

Finalmente esa noche Paulo volvió a su hogar donde vive con sus padres, estaba la nena y Rocío pudo hablar con ella. Hasta el jueves, tal como estaba pactado, el cantante estará con su hija a cargo y cada vez que Moreno lo requiera deberá permitir la comunicación entre ellas. ÉL pasará solo con la mayor de las nenas esta semana y no con la pequeña porque así lo decidieron él y su ex, ya que Francesca aún toma leche materna y casi no tiene vínculo con su papá a quien habría visto muy pocas veces.

Mientras, Rocio y las pequeñas continúan viviendo en la casa que habitaban con Londra, en el mismo terreno que la de sus ex suegros, ya que el inmueble que él pondrá a nombre de ella para que viva con las nenas, también como parte del acuerdo, se escriturará recién en agosto.

Ninguna de las partes se pronunció al respecto, aunque allegados aseguran que no es la primera vez que se incumple con el régimen comunicacional cuando él está a cargo de Isabella y con los horarios establecidos para retirar a su hija o llevarla a lo de su madre.

Días después de que ambas partes firmaran el mencionado acuerdo y quedaran las cosas de algún modo saldadas entre ellos Londra no tuvo reparos en mostrarse públicamente con su nueva novia, Martina, de 24 años quien compartió varias fotos en sus redes sociales de él y hasta los nuevos clips del cordobés.

Paulo y Rocío comenzaron su relación en el 2015 cuando estaban terminando la secundaria, luego ella se fue a otra ciudad a estudiar Ciencias Veterinarias mientras que él se abría camino en el mundo de la música. En el 2019 decidido a querer estar con ella él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Fue entonces que ella dejó la facultad y comenzó la convivencia, que se coronó al año siguiente con la llegada de su primogénita. El año pasado, mientras ella transitaba su segundo embarazo entraron en crisis.

Según contó Moreno a Teleshow, él comenzó a salir y a no dormir en la casa, dejándola sola en los controles prenatales y en el cuidado de su hija. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla (pendiente ya que nunca cortaron formalmente su relación); seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, decía desilusionada.

SEGUIR LEYENDO: