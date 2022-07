Las fotos del primer cumpleaños de Vitto, el hijo de Belén Francese

Belén Francese celebrando el primer año de Vitto (Foto: Grosby Group)

Hace unos días, Belén Francese se mostró muy conmovida y emocionada por el primer cumpleaños de su hijo Vitto, fruto de su relación con su marido, Fabián Lencinas. La actriz -que tiene casi un millón de seguidores en Instagram- compartió fotos de las primeras horas de su bebé, recordando aquella experiencia: “Hace un año naciste. De repente me cambiaste de lugar y fecha y desde ahí me di cuenta tantas cosas y una es cómo la vida quiere, amor mío. Por más que nos matemos planificando cosas, la vida siempre tendrá el mejor plan. Y el mejor plan siempre sos vos”.

“Feliz primer añito, enano, pochi de mi alma. Mi Vitto Doménico. Desde que llegaste todo es luz, alegría y bendición. Desde la panza ya te manifestabas tan Vitto. Te amo más que a nada en el mundo mundial. Mamá siempre para vos”, agregó Belén y anticipó que comenzaba “la semana de festejos hasta la party (fiesta)” del sábado. “Te quiero hacer regalos hasta más de los 50. Sos mi bebé siempre. Dejame. Dios te bendiga, amor mío, hijo mío”, continuó y antes de concluir el posteo, sumó: “Sigo en modo postparto”.

Y ese día, el momento de celebrar la vida de su bebé, por fin llegó. Con una fiesta en Madero Tango, la actriz invitó a familiares, amigos y famosos. Nadie se quiso quedar afuera del festejo pese a las bajas temperaturas del invierno porteño. Con temática de selva, muchos peluches y deco en tonos de marrones, verdes y dorados, cada detalle fue calculado con exactitud y el pequeño pudo disfrutar de jugar en un pelotero armado para la ocasión.

El pequeño Vitto feliz en el pelotero (Foto: Grosbygroup)

Los padres encabezaron el brindis tras soplar las velitas

La familia ensamblada de Belén Francese

La ausente con aviso: la madrina, Moria Casan, que se encuentra en España a donde abrió el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida con la obra Julio César, dirigida por José María Muscari. Unos días atrás, en su vista a Socios del espectáculo, Francese reveló cómo es la diva en este rol y sostuvo: “La verdad es que me mostró un costado suyo que yo desconocía. Es una madrina muy presente, siempre está pendiente de los detalles... yo había visto el trato que tenía con sus nietos y me encantaba en ese rol pero con Vitto me sorprendió aún más”.

Por otro lado, también aprovechó para explicar por qué la eligió a Moria para ese rol fundamental en la vida del niño. “Fue algo que se dio naturalmente. Sentí que tenía que ser ella porque fue, junto con mi hermana, la persona que más estuvo presente en mi embarazo”, dijo y añadió: “Moria me preguntaba cómo estaba, cómo me sentía, me pedía que le contara de los controles y me compartía cosas de su embarazo... demostró un amor genuino hacía mi hijo que sigue al día de hoy”.

La temática de la fiesta para unificar la decoración fue la selva

Tiempo atrás, cuando Belén Francese presentó a Vitto en una entrevista íntima con Teleshow, había definido a la maternidad como “un mundo maravilloso”: “No tenía idea de que era así. Una cosa es que te cuenten, pero vivirlo es distinto. Siempre cuentan la mejor parte, que es lo más lindo que te pasó, pero nadie te dice que no vas a dormir, los cólicos.... Me quedo atada de por vida. No suelto más a mi hijo. Estoy muerta de amor”.

“Amo a los bebés, me vuelven loca. Tendría un montón. Si hubiese arrancado antes, tendría un montón de hijos porque son lo más lindo del mundo”, agregaba por ese entonces la actriz.

La decoración del salón de eventos en la que predominaron los tonos marrones, verdes y dorados

La selva de Vitto (Foto: Grosby Group)

La pareja también posó junto al bebé (Foto: Grosby Group)

Belén Francese, feliz en el cumpleaños de su hijo (Foto: Grosby Group)

