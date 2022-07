El Chino Leunis adelantó el final de El Hotel de los Famosos y confesó con quién le gustaría enfrentarse si fuera participante

El Chino Leunis se refirió a la final de El Hotel de los Famosos

Se acerca el tramo final del reality de celebridades que cautiva cada noche a los argentinos y uno de los conductores de El Hotel de los Famosos, Leandro Chino Leunis, confirmó y desestimó algunos de los rumores que se gestaron en las redes sociales sobre cómo serán las últimas semanas, quiénes serán los eliminados y sobre todo, quién será el ganador de los diez millones de pesos.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el conductor aseguró que “sé que hubo mucho spoiler. Yo no voy a decir el nombre de esas dos personas por más que estén dando vueltas. Nosotros grabamos dos finales que fueron cronometradas pero yo como conductor, no sé quién ganó. La final está dividida en tres partes que se cronometraron con un escribano y al momento del final, a nosotros nos dijeron tres tiempos, grabamos un ganador, y luego otros tres tiempos y grabamos a otro ganador. Yo puedo tener una percepción interna de quien creo que puede ganar pero a ciencia cierta no lo sé, me voy a enterar al aire”. Y adelantó que están rastreando quién fue la persona del equipo que filtró las imágenes de la grabación que circulan en las redes. “No entiendo el spoiler, porque de algún lado se está filtrando, no es algo que me guste. Sé que se está trabajando para encontrar quién filtra esa información, y cuando se encuentre esa persona va a estar en problemas”, aseguró.

La conductora radial entonces le preguntó con quién le gustaría medirse a él si fuera un participante del programa. Lejos de achicarse, Leunis fue por uno de los más fuertes del reality: “Me gustaría jugar una final con Alex, porque es muy competitivo y tiene esa cosa de gritar, de vikingo, que aporta clima. Y creo que en los juegos, le puedo llegar a ganar”.

El Chino Leunis se refirió a la final de El Hotel de los Famosos (Foto: @leandroleunis)

En cuanto a las agresiones que se generan en las redes sociales hacia el programa y a los propios participantes, acusándolos de violentos y de bullying contra Locho Loccisano, consideró que “el reality al ser muy exitoso se metió mucho en la gente, que se está expresando con mucha intensidad. Creo que Sabrina (Carballo) o Emily (Lucius) van a dar vuelta la página, pero tienen que tener una buena templanza para pasarlo”. Justamente, sobre el pedido de disculpas de Lucius, que debido a las campañas que se realizaron en su contra terminó perdiendo auspiciantes y canjes, Leunis evaluó: “Me parece que Emily tuvo una buena actitud diciendo: ‘Me equivoqué. Pido disculpas. No era mi intención ofender de esta manera y mi intención es poner la energía en recuperar mi centro’. Fin. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra”.

Hace unos días, Locho organizó una fiesta y rompió una de las reglas del contrato: las grabaciones del reality están adelantadas pero aunque ya hayan dejado el juego, los ex concursantes no podrían dar notas hasta que su salida del concurso no sea transmitida y en caso de hacerlo, serían penalizados. Sobre este episodio, El Chino fue categórico: “no creo que haya una sanción para Locho, se encontró con una ola 20 veces más grande de lo que iba a pasar. Si el festeja su cumpleaños, invita a una persona y se le mete un periodista no puede cerrarle la puerta. Es un personaje muy astuto, no es ingenuo, es buena madera, te diría que todos son buenos, pero hay determinados personajes para seguir el reality. Alex Caniggia es un personaje con mucha energía, físicamente es muy bueno, tiene inimputabilidad, porque dice cualquier cosa y te despierta risa”.

Pampita y el Chino Leunis, la dupla conductora de El Hotel de los Famosos

Finalmente, le consultaron por el trabajo de Pampita, y las críticas que recibe la conductora que sostienen que no está la mayor parte del tiempo y respondió que “Caro los días de H siempre se queda a dormir, se queda más que yo, somos una dupla y nos vamos alternando y acompañando. Hay momentos donde ella está y otros estoy yo. Está con Ana, su bebita que cuando empezamos tenía ocho meses y ya está por cumplir un año, y su equipo. Es un poquito de saña, porque Caro es tan perfecta que siempre algo tienen que decir”.

SEGUIR LEYENDO: