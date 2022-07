Un hito en su carrera: Moria Casán abre el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida con la obra Julio César

Moria Casán, en un ensayo antes de su debut teatral en España

Moria Casán se encuentra en España para realizar un nuevo e interesante desafío en su carrera artística: este viernes abrirá la 68 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en Madrid, con la obra Julio César, un clásico de William Shakespeare, en una versión libre de José María Muscari. Su pareja, Pato Galmarini, también viajó con ella para acompañarla en este momento bisagra y luego disfrutarán de una luna de miel en España.

Seguramente el espectáculo teatral tendrá tanto éxito y aceptación del público como lo tuvo en Buenos Aires, con entradas totalmente agotadas cuando se presentó en el reinaugurado Cine Teatro El Plata, en el barrio de Mataderos. Más tarde, la apuesta llegó al Teatro San Martín de la calle Corrientes y las localidades también se vendieron rápidamente.

En una entrevista con Teleshow, la diva expresó su alegría por su desembarco al Viejo Continente con una obra disruptiva: “Estoy súper honrada de representar a la Argentina y de que en las escenas las mujeres cubran los roles masculinos y los femeninos los hombres. Desde que me lo propusieron me pareció fantástico y la verdad es que un proyecto muy angelado desde el comienzo, porque apenas empezamos a ensayar nació esta invitación para el festival que ahora se concreta”.

"Pisando el escenario en Mérida", escribió Moria en sus redes

De esta manera, Casán se dará el gusto de subirse a las tablas acompañada por un elenco con figuras destacadas como Marita Ballesteros, Mario Alarcón, Alejandra Radano, Malena Solda, Mariano Torre, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago, y Payuca.

Al respecto, La One señaló: “Somos muy compañeros, hay una mística tan especial en este grupo, que desde el momento que salieron las entradas se agotaron enseguida, y eso es una bendición porque si bien el teatro tiene una entrada accesible, no es fácil poner el cartel de localidades agotadas todos los días”.

Moria Casán y el elenco de la obra de Julio César

También, la popular artista explicó cómo fue trabajar con Muscari: “Es muy genuino y toda la gente con la que trabaja tiene su carga energética, porque no puede trabajar con quien no establezca cierta empatía humana; y a veces te puede gustar alguien como actor pero capaz como persona es un desastre y no se puede laburar así”.

Moria posa en España con un cartel de promoción de la obra Julio César

La historia se desarrolla en una Roma antigua aunque tomada por la tecnología de hoy, en la que unos hombres con ovarios y sus mujeres de pelos duros en el pecho luchan por el poder de una nación. Una feroz versión libre de una de las obras más emblemáticas de Shakespeare que trae una historia de amores escondidos y piadosas mentiras políticas.

Moria Casán llegó al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con la obra de Shakespeare.

Según Casán este estreno en España es un “hecho muy bisagra para el teatro argentino en general”. Además, se manifestó muy emocionada por el lugar histórico donde se presentarán con sus compañeros: “Es el único teatro romano que hay en Mérida, tiene más de 2000 años y es como un Coliseo romano que está declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO; es mucha información, pero debemos merecerlo porque por algo nos tocó a nosotros”.

“Es teatro clásico y creo que cuando salgamos a actuar frente a tres mil personas allá va a ser tan fuerte que vamos a flashear mucho”, cerró la diva sobre las presentaciones de este espectáculo que tendrá funciones el 1°,2 y 3 de julio.

Moria Casán y Pato Galmarini

La obra de Julio César se presentó con éxito en la Argentina

Moria Casán debuta este viernes con una versión adaptada de Julio César en Mérida, España

