La furia de Imanol Rodríguez en el laberinto y el rival menos pensado: así será el inédito duelo de El Hotel de los Famosos

El actor no pudo subir una soga con nudos en el laberinto y tuvo que abandonar el desafío en medio de la bronca y el enojo

El viernes llegó a su fin la primera semana con nuevas reglas en El Hotel de los Famosos. Teniendo en cuenta que solo quedan siete semifinalistas, el sistema de votaciones cambió, y ahora tienen la posibilidad de ganar inmunidad en los desafíos por equipos, que antes determinaban quiénes eran staff y quiénes huéspedes. Esto llevó a inesperados giros en la competencia, además de aumentar las tensiones a la hora de elegir quién se enfrentará en la temida H.

“Hoy tendremos un laberinto diferente”, anunció Pampita Ardohain, acompañada de Leandro El Chino Leunis, antes de recibir a Lissa Vera, Walter Queijeiro, Imanol Rodríguez y Melody Luz. Los cuatro participantes fueron los que tuvieron el peor desempeño en los juegos, y se enfrentaron en la compleja prueba donde el tiempo que lleva encontrar cada salida correcta se convierte en el principal enemigo.

Cabe recordar que Locho Loccisano, Alex Caniggia y Martín Salwe habían obtenido el beneficio de ser inmunes anterioremente y esto los salvó de competir los últimos días. Sin embargo, la característica de la inmunidad solo dura hasta el Todos contra Todos, es decir que pueden ser votados por sus compañeros para convertirse en duelistas. Hasta el momento Imanol siempre lograba sortear el laberinto sin dificultades, y se había convertido en uno de los que generaba temor en el resto de los nominados de esa instancia.

Imanol Rodríguez no pudo completar el laberinto en El Hotel de los Famosos

Esta vez no fue así, y tuvo un contratiempo que lo retrasó: una cuerda con nudos que debía trepar hasta alcanzar la llave de un candado que era crucial para seguir avanzando en el circuito. “Ya a esta altura el cuerpo te pasa factura de cuando es un límite, y este es uno”, anunció detrás de cámaras, mientras hacía el tercer intento fallido por conseguirlo. “No puedo, dejémoslo acá, no tengo fuerza”, le dijo a la dupla de conductores, que seguían tratando de motivarlo para que no se diera por vencido.

“Parece fácil, pero no lo es, además de que resistencia y fuerza para mí es doblemente difícil”, argumentó en el backstage, y finalmente confirmó que abandonaba el juego. Inmediatamente descargó su ira contra el cerco blanco y vociferó algunos insultos, desilusionado y enojado por el resultado. “No me interesa el tiempo de los demás, si no tengo ningún tipo de chance, a menos que alguien haya renunciado antes que yo”, lamentó luego, cuando se reencontró con sus contrincantes.

Martín Salwe fue el más votado en el Todos contra Todos y se enfrentará a Imanol Rodríguez en la H

Melody consiguió el mejor tiempo, seguida por Walter, pero al dejar el laberinto por la mitad, Imanol se convirtió en el primer duelista. “Me frustra mucho porque lo vi de lejos, vi la soga y sabía que no iba a poder; siempre que lo tuve que hacer y en lo que sea resistencia ya demostré que es mi punto débil”, explicó. Y reconoció: “Tuve que abandonar el de las lianas la otra vez, y ahora al principio parecía que iba a agarrar el candado, pero por tan poco me pasó esto y es lamentable”.

En la votación cara a cara se definió quién será su rival en la temida H, y para sorpresa del propio Martín Salwe, fue quien obtuvo más nominaciones. Cuando la tendencia se iba definiendo entre Queijeiro y el locutor, Imanol confesó en el back: “Si llega a ser Martín voy a preparar las valijas cuando termine esto”. Indignado por las palabras de Alex, Locho, Walter y Lissa, Salwe cuestionó detrás de cámaras: “¿En qué momento perdí la lógica? ¿Cómo me senté acá sin saber todo esto? Esta es una H donde si o si pierdo algo: o pierdo yo o pierdo a un amigo”.

