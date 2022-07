Ante un Gran Rex colmado, Cami presentó su nuevo disco y dejó un fuerte mensaje hacia la industria musical

Camila Anastasia Gallardo estuvo enérgica, sensible, empoderada, sensual y hasta aniñada, así hizo delirar a un Gran Rex colmado (gentileza prensa Camila Gallardo)

Faltan minutos para que ella salga a escena, la gente comienza a golpear los pies en el piso, en un intento por contener la emoción a la espera de vivir el ‘caos’. Mientras algunos corean su nombre, otros cantan sus canciones a todo volumen. Entre la oscuridad aparece Cami, lista para dar rienda suelta a su tour ‘Mira Tu Caos Anastasia’ sobre el escenario del Teatro Gran Rex.

Desde allí arriba, donde ella se transforma en su yo más puro, arenga a todo su público: “Arriba Buenos Aires”. Está en su lugar de paz, donde puede ser ella misma, y así lo reafirma frente a la gente: “El escenario es el lugar donde soy más feliz en este mundo y donde soy más yo. No me conocen hasta que me ven tocando en vivo, aquí es donde se ve la magia de Camila Anastasia”.

Con una energía y decisión única, desplegó lo mejor de sus últimos discos: Rosa y Monstruo. Con el primero obtuvo 28 discos de platino y dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional. Mientras que con el segundo fue nominado a los Premios Grammy 2021, en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o de Música Alternativa, y obtuvo el galardón a Disco del Año en la primera edición de los Premios Musa. Además, fue seleccionado por Billboard como uno de los 25 mejores discos latinos del 2020.

Cami dio rienda suelta a su tour ‘Mira Tu Caos Anastasia’ sobre el escenario del Teatro Gran Rex

Pero lejos de conformarse, la artista comenzó poco a poco, a revelar algunos temas de su nuevo disco Anastasia. Así, a lo largo de toda la noche, una Camila Anastasia Gallardo enérgica, sensible, empoderada, sensual y hasta aniñada hizo delirar a un Gran Rex colmado. Todas sus versiones confluyeron y dijeron presente en una noche única.

Entre tema y tema, la cantante aprovechó para dialogar con su público y explicar el proceso de creación que tiene cada una de sus canciones. “Me gusta contar la historia detrás de cada una porque todo lo que escribo lo hago por propósito, yo purgo a través de las canciones”, contó Camila Gallardo.

Las luces se apagaban y, entre gritos, la artista comenzaba a moverse por todo el lugar. Entre giros, saltos y chispas que salían del piso, la joven interpretó uno de los éxitos de su primer álbum, ‘Ven’. A pura emoción y, con sus celulares en el aire, los fanáticos no dejaron de grabar el momento.

Camila Gallardo recordó sus comienzos, cuando con solo 12 años, sentada en el living de su casa, emocionaba a su abuela con su canto al interpretar letras de Violeta Parra. En esa línea, la artista interpeló al público argentino y recordó el homenaje de Mercedes Sosa hacia la cantante chilena, mientras cantaba ‘Gracias a la Vida'

Así se vivió la noche, con un show en el que conectó con la gente y también con viejos recuerdos de su infancia. Con una voz casi aniñada recordó sus comienzos, cuando con solo 12 años, sentada en el living de su casa, emocionaba a su abuela con su canto al interpretar letras de Violeta Parra. En esa línea, la artista interpeló al público argentino y recordó el homenaje de Mercedes Sosa hacia la cantante chilena, mientras cantaba ‘Gracias a la Vida’. “Dentro de esta búsqueda me comprometí a llevar el folclore y a jugar con los sonidos de mi tierra, pero también de mi Latinoamérica. Yo admiro mucho los folcloristas de este país, y hay una en particular que me vuelve loca, Mercedes Sosa. Ella me inspiró mucho a la hora de escribir”, dijo mientras el Gran Rex vibraba.

Sin embargo, más allá de la emoción y la puesta en escena, la cantante también se pronunció a favor del aborto y destacó la labor de las jóvenes argentinas que bregaron por ese derecho a lo largo de los años. De fondo, la pantalla mostraba la silueta de dos mujeres alzando sus puños con la consigna ‘Aborto Libre Seguro y Gratuito’. Así agradeció a la Argentina por ser impulsor de esta consigna en todo el mundo. Luego se hizo la música y siguió el show bailando con un pañuelo verde.

Con la gente enfervorizada y con las manos en lo alto, la artista se despidió a pura emoción mientras agitaba la bandera celeste y blanca por todo el escenario

La joven chilena también aprovechó para hacer una crítica a la industria musical: “Dentro de este proceso de encaminar mi música y encontrar los lugares donde me sentía más cómoda me encuentro con una industria súper deteriorada en contenido, hay una crisis lirica muy importante en nuestra generación y hay un olvido y una falta de responsabilidad con respecto a nuestro folclore”.

Con la gente enfervorizada y con las manos en lo alto, la artista se despidió a pura emoción mientras agitaba la bandera celeste y blanca por todo el escenario. “Muchas gracias Buenos Aires. Me llevo esta noche siempre en mi corazón. El caos siempre se va a vivir mejor con dos alas, recuerden volar. A seguir volando, muchísimas gracias Argentina”, culminó para luego agitar y girar sus pelos color fuego en un cierre a todo volumen.

SEGUIR LEYENDO: