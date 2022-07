Cami: “El caos es parte de mi nuevo disco, lo romantizo y lo considero necesario”

Tras presentarse en el Movistar Arena de Santiago, Chile, la cantante llega a Argentina con una idea en mente, conectar con el público y contar la historia detrás de su nuevo álbum (Gentileza: prensa Cami)

Su voz no puede esconder su energía ni su entusiasmo. Sus uñas bailotean sobre la mesa mientras habla con su equipo los detalles de sus próximos shows. Cami está ansiosa por subirse al escenario y contar una nueva historia a través de su último disco Anastasia. Sus trenzas color fuego, tal como la calma que antecede a la tormenta, esperan la noche para desatar el ‘caos’ sobre el escenario de uno de los lugares más icónicos de la música latinoamericana, el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires.

Tras presentarse en el Movistar Arena de Santiago, Chile, la cantante llega a Argentina con una idea en mente, conectar con el público y contar la historia detrás de su nuevo álbum. “En el Gran Rex hay una energía encapsulada, super intensa, muchos artistas muy icónicos se presentaron en ese escenario. Es un honor para mí estar acá y que un público tan exigente y tan icónico como el argentino quiera ver este show es ‘pff’, tengo solo agradecimiento en el corazón”, dice la artista en charla con Teleshow.

‘Mira tu Caos Anastasia’ es el nombre de su nuevo tour, el cual la llevará por Chile, Argentina, México y más puntos del continente. El mismo muestra el caos interno de Camila Anastasia Gallardo Montalva, dialoga con la vida y la muerte, y juega con la dualidad de ambos conceptos constantemente. Además retrata la lucha interna de la artista y refleja cómo es ella realmente.

En 2020 Cami obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional

Sin embargo, el proyecto comenzó con otro nombre, así lo explica la autora de “Rosa”, con el que obtuvo 28 discos de platino y dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional: “La gira partió llamándose ‘Cami-no al Caos’, un juego de palabras y luego llegamos al actual. El caos está muy presente dentro de este disco, yo romantizo mucho el caos, y lo encuentro necesario, creo que hoy en día todos estamos viviendo de la careta, de que las cosas tienen que estar perfectas. En vez de vivir feliz en el caos y entender que, ya por el hecho de estar viviendo, es caótico y siempre va a ser caótico. Nuestra vida es constante movimiento, constante caos”.

Esa mezcla de emociones también dicen presente en los instantes previos a subir al escenario. No hay miedo, no hay nervios, pero sí un cambio, un click que se da en cuestión de segundos. Allí cuando, la Cami de todos los días, se transforma ante el canto y la arenga del público para ser su versión más pura y original. “Hay una transformación inevitable porque es el lugar donde puedo ser más yo en la tierra, no encuentro otro lugar donde pueda ser más honesta que cantando, es como que -mira para el techo y hace un sonido de explosión- abro algo en mi garganta y todo sale. Y me siento liberada, liviana”, sostiene la cantante chilena que abrió los shows de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, en Argentina.

Después de largos viajes, alejada de su Chile natal, la artista decidió meterse de lleno en el proceso de este nuevo trabajo. Fueron dos años de buscar cómo contar una nueva historia y encontrar los hilos conductores. Pero además Anastasia toma un valor único, es la primera vez que la autora de Monstruo se involucra de lleno en la producción. Aprovechó el encierro por Covid para estudiar producción musical y ponerse a la altura del desafío.

El caos interno de Camila Gallardo, dialoga con la vida y la muerte, y juega con la dualidad de ambos conceptos en su nuevo álbum (Gentileza: prensa Cami)

La pandemia no solo le sirvió para explorarse a sí misma y conectarse con lo que sentía, sino también que le dio otra visión y un nuevo concepto de espectáculo. Durante el encierro, la artista comenzó a estudiar y analizar diversos shows, como el del Cirque du Soleil, para repensar cómo brindar una mejor performance sobre el escenario: “Me sentí con el compromiso de que si la gente iba al show viviera algo nuevo o pudiera purgar algún sentimiento. Ese tiempo me hizo valorar más el escenario y tomar una responsabilidad a la hora de montar un show. O sea, realmente, montar un espectáculo no es solamente que la gente vaya a hacer karaoke, sino entregar una propuesta artística”.

Siete años atrás, la vida era otra, una joven Camila Gallardo se presentaba en el programa The Voice Chile con solo 18 años, y si bien no logró ganar el concurso -quedó en el segundo lugar- fue el puntapié a una carrera que no paró de crecer. Desde entonces recibió una nominación a los Premios Grammy y hoy se desempeña como jurado del mismo programa que la vio surgir.

- ¿Por qué pensás que lograste pasar de participante en The Voice hasta hoy en día ser una figura internacional?

-se toma las manos mientras en su mente repasa algunos momentos clave, y después de seis segundos de silencio, responde-

- Creo que pelearla, no transgredir mi espíritu creativo ni mis procesos, mantenerme fiel a lo que yo siento cuando canto. El primer paso es tener la conciencia de que los artistas tenemos que responsabilizarnos de la historia que estamos contando y no transgredirnos por la masa ni lo que nos exija la industria o los números.

Cami se destaca como jurado en el programa The Voice Chile, el mismo que hace siete años la vio 'nacer'

- ¿Cómo te llevás con la idea de éxito?

- Hoy en día el ‘romperla’ es como el verbo en el que quieren estar todos los artistas y no sé si me siento cómoda, el éxito es hermoso y siempre lo voy a agradecer pero bajo qué costo también. Y qué importante es guiar nuestro camino, pensar qué calidad voy a dar, prepararnos vocalmente, musicalmente, no quedarnos en el envase nada más, también lo que está adentro nuestro.

- Integrás un grupo de mujeres latinoamericanas que destacan a nivel mundial

- Me encanta que tantas mujeres brillen en la escena, es lo que debería haber pasado siempre. Siempre hubo muchas mujeres importantes siendo personajes principales, pero sabemos cómo funciona la prensa, los medios o la gente, creo que hay algo de la inseguridad de las personas cuando una mujer usa un espacio, usar mucho espacio genera inseguridad en otros.

- ¿Hay un mensaje oculto en tu nuevo disco?

- Intento que todo tenga sentido y un hilo conductor, que cuando la gente se sienta a escuchar el disco encuentre palabras o conceptos que no solo se repitan por coincidencia sino también que te relaten algo de manera que no sea evidente y que la gente lo intente descifrar. Una de las razones por las que se llama Anastasia es porque la palabra significa resurrección.

- ¿Qué análisis hacés de la música actual?

- La música siempre ha contado una historia a través del tiempo, me cuesta un poco entender que hoy en día la música no cuente nada, y creo que es super importante que entendamos que hay un tema con la salud mental super complicada, estamos todavía medio en una pandemia. O sea, ¿qué va a decir la música en 50 años de lo que pasó hoy en día? Hoy en día uno de mis fines como artista es poder defender mi música en todos los escenarios y en todos los tiempos, de aquí a 50 años poder defender esta canción.

SEGUIR LEYENDO: