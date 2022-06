LANY llega a Latinoamérica con su tour mundial nominado a mejor gira pop

La banda integrada por Paul Klein y Jake Goss llegan a Latinoamérica en el marco de su gira, nominada a mejor gira Pop (instagram ThisisLany)

Con el público a los gritos, en medio de un gran escenario en el Lollapalooza Argentina, Paul Klein saludaba a los presentes. “Hola, ¿cómo está?”, decía en un gran intento de español. Mientras comenzaba a interpretar ‘Thick And Thin’, uno de los temas estelares de LANY. Ahora, tres años más tarde, sueña con vivir la misma emoción en lo que será su tour por Latinoamérica: Chile, Argentina y Brasil. La banda llega al continente en su gira mundial Gg bb xx tour, nominada a mejor gira pop.

“Estos tres shows son los que más espero, estoy muy entusiasmado de llegar y tocar. La última vez que estuve ahí fue en 2019 y solo podemos decir que fue un lugar increíble al que queremos volver”, destaca Klein, vocalista del grupo estadounidense.

El grupo integrado por Klein y Jake Goss llega al continente para presentar su último disco, que fue el que le dio nombre a la gira y supuso un cambio de rumbo. Tras lanzar LANY, en 2017, Malibu Nights, en 2018 el grupo estalló en 2020 con Mama’s Boy, un trabajo que llegó a posicionarse como álbum Top 10 en Estados Unidos.

El cantante de Lany, Paul Klein, y Dua Lipa fueron pareja en 2017

Tras aquella experiencia en 2019, el conjunto regresa con la idea de dar un espectáculo propio y con toda su impronta, así lo resalta el joven, ex novio de Dua Lipa, en charla con Teleshow: “Todas las bandas están muy entusiasmadas con América Latina en general. Simplemente nos enamoramos y nos encantó la idea de volver y tocar en un espectáculo. Tocar en festivales es genial, pero esto, sabes, nos gusta tocar en nuestro propio show y hacer una lista completa y montar un espectáculo de Lany. Espero que el público disfrute mucho la noche, recuerdo que cantaban nuestras canciones, estaban muy conectados con la música. Espero que sea lo mismo y podamos seguir yendo”.

De esta manera Lany se subirá al escenario con el honor y ‘peso’ de la gran nominación que recibieron a los Premios Pollstar 2022 a la “Mejor Gira Pop” junto a Harry Styles, The Jonas Brothers y BTS. Sin embargo, el cantante lo toma como un impulso para sacar lo mejor en cada presentación: “Que nos nominen a mejor pop tour es genial. No es algo que esperara. Ponemos mucha energía, atención y enfoque en los shows en vivo, tratamos de hacer la mejor música posible. Lo mismo con toda la producción, tenemos un equipo increíble en la gira que nos ayuda a que todo funcione realmente en serio. Creo que es un espectáculo bonito e impresionante, y lo llevamos a todas partes y es genial que estamos nominados”.

Parte de ese éxito se ve reflejado en las plataformas digitales donde, por ejemplo en YouTube, algunos de sus sencillos como ‘Malibu Nights’ o ‘Thick And Thin’ alcanzan los 55 y 28 millones de reproducciones respectivamente.

Tras la experiencia del Lollapalooza 2019, el conjunto regresa con la idea de dar un espectáculo propio y con toda su impronta (instagram ThisisLany)

Al respecto, el artista revela cómo serán sus shows y cuáles serán las principales canciones a interpretar: “Tocaremos un poco de cada álbum, pero principalmente del álbum Gg. Es un conjunto de mucha energía, bastante emotivo y estoy muy seguro de que será el mejor espectáculo. Me encanta que tanta gente esté esperando que toquemos y vamos a darles las canciones que van a estar esperando”.

La preparación de su gira

Previo a iniciar la gira, la banda decidió pasar una semana preparándose en Los Ángeles. Allí repasaron todo el set y pusieron a punto su performance, principalmente enfocándose en que las transiciones sean limpias y cada canción pueda lucirse. Con todo preparado, Paul Klein buscará volver a tener esa conexión especial con el público latinoamericano.

Su fanatismo por Argentina

A lo largo de su gira mundial, uno de los países que el vocalista desea visitar es la Argentina, donde tocarán el domingo 5 de junio en el Teatro Vorterix. En su último viaje el breve tiempo que tenía no le permitió disfrutar de muchas aspectos de la cultura, sin embargo quedó impresionado por el cariño del público: “Son realmente los fanáticos para tocar música porque devolvieron mucha energía y mucho amor. Me gusta su carne, ustedes tienen la mejor carne del mundo, me encanta la comida y la cultura. Además, veía gente que tenía muchos aros de plata hermosos que son geniales. Hasta me gusta su estilo”.

¿Cómo nació la banda?

Paul Jason Klein, que hasta el momento tenía una carrera solista, debía realizar un viaje a Nashville, Estados Unidos, para reunirse con sus amigos Jake Goss y Les Priest. Hasta el momento los otros dos jóvenes tenían un proyecto separado con el nombre de WRLDS, pero este se suspendió cuando decidieron unir sus talentos en una nueva banda.

Sin embargo, hasta el momento no habían elegido un nombre para la banda, solo sabían que querían una sigla de cuatro letras. Hasta que todo concluyó cuando pensaron en el viaje a lo largo del país desde Los Ángeles hasta Nueva York, formando LANY, ‘LA-and-Y’ (pronunciado como Lay-Nee). Al año siguiente, el grupo ya se embarcó en giras estadounidenses apoyando a Twin Shadow, Tove Styrke, X Ambassadors, Troye Sivan y Halsey.

