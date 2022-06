Evangelina Anderson reveló que sus padres la llamaron así por una famosa: “¿Le salió mal?”

Evangelina Anderson

“¿Charlamos?”, le propuso Evangelina Anderson a sus más de tres millones de seguidores de Instagram, y habilitó la opción para que le envíen preguntas y comentarios. Allí, eligió algunos para compartir y responder públicamente.

Por un lado, hubo quienes le pidieron que mostrase fotos de cuando sus hijos eran chiquitos, también sobre la intimidad de su familia y el matrimonio con el exfutbolista Martín Demichelis, con quien vive en Alemania.

Y también hubo quienes le enviaron comentarios que ella respondió. Entre ellos, se destacó el de una persona que le contó que eligió su nombre para llamar a su hija en su honor. “Le puse Evangelina a mi hija por vos. En tu cara se nota que sos buena persona”, escribió en un mensaje que Anderson replicó y agregó la historia y el origen de su nombre.

“Mi mamá me puso Evangelina porque quería que sea buena, linda y simpática como Evangelina Salazar”, contó la modelo sobre la esposa de Ramón Palito Ortega. “(risas), pero le salió mal, ¿no?”, bromeó y mencionó a su madre en la red social.

El posteo de Evangelina Anderson

La madre de Bastian, Lola y Emma –de su relación actual con el exjugador de River- compartió su comentario con una foto de ella en la playa mirando a cámara con un traje de baño de dos piezas, lentes de sol, una visera y se permite ver que está sosteniendo a una de sus mascotas de la correa al momento en que le tomaron la imagen mientras estaba sentada en una lona sobre la arena.

Hace poco menos de dos meses, cuando en Alemania todavía corría la primavera, la modelo contó en sus redes sociales que debió ser atendida de urgencia y había tenido que ser asistida con suero. “Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana. Gracias a Dios ya estoy mejor”, escribió aquella primera semana de mayo en su Instagram llevando tranquilidad a sus seguidores y, de alguna manera, contando por qué no había estado en actividad virtual.

En tanto, en las últimas horas, Evangelina compartió una foto tomando sol en una reposera junto a su marido. Y explicó que el matrimonio trata de encontrar los momentos para disfrutar los dos solos pese a la carga horaria del actual director técnico del Bayern de Múnich II. “Buenos días. Domingo 7:30, antes de que Demi se vaya a trabajar. No descansa ningún día de la semana, así que hay que encontrar estos momentos a la hora que sea. ¿Ustedes qué hacen hoy?”, le preguntó a sus seguidores junto a la selfie que se tomó al lado de su esposo y padre de sus tres hijos, con quien cumple 15 años de pareja.

“Me gusta como te conectas con las personas contando siempre un poquito de lo que todos quieren saber”, fue uno de los últimos mensajes que Evangelina compartió en sus redes. Y, sobre ese comentario, aseguró: “Me encanta charlar con ustedes, pero por hoy… Perdón a los miles de mensajes que no llegué a contestar. ¡Los quiero!”. Y se despidió, por un rato, de las redes sociales.

