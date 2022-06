Chanchi Estévez mandó al frente a Kate Rodríguez por sus “visitas higiénicas” en El Hotel de los Famosos

Chanchi Estévez hizo una fuerte acusación contra Kate Rodríguez (Video: "Intrusos", América)

Sin dudas, Maximiliano Chanchi Estévez fue uno de los participantes más polémicos de El Hotel de los Famosos. Es que el exfutbolista fue el líder de la autodenominada “familia”, un grupo que se conformó con algunos de los concursantes como Sabrina Carballo, Martín Salwe y Alex Caniggia, quienes fueron acusados de ejercer un bullying constante hacia Locho Loccisano, algo que generó repudio en la mayoría de la audiencia. Entonces, al renunciar al reality, el deportista tuvo que dar muchas explicaciones sobre el rol que jugó y eso le generó varios cruces con algunos de sus excompañeros.

En este sentido, este martes Kate Rodríguez y Majo Martino fueron invitadas a Intrusos, donde le hicieron duras críticas a su excompañero y fue entonces que él mismo decidió comunicarse con el ciclo de América para poder defenderse. “Lo de Majo es lamentable, que hable así y siga generando odio, que siga diciendo la palabra ´bullyng´, que hable de maltrato...Ella sabe que nosotros grabábamos todo el tiempo y gran parte de lo que salió son cosas que eran funcionales al programa. Mi personaje garpaba para el programa”, comenzó expresando el ex Racing.

Y detalló: “Todos somos buena gente y fuimos a participar de un reality. Kate estuvo muy poco y no nos terminamos de conocer. Y que sigan hablando así...vos date cuenta, salimos Sabrina, yo y ninguno habló mal de ninguno de los participantes anteriores, y ellos siguieron hostigando ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que está instalando cosas que no son? Ellos se pasearon durante meses, que nosotros estábamos adentro, hablando mal de todos (...) Ojalá muestren cosas fuera de lo que estuvo editado, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas”.

Chanchi Estévez y Kate Rodríguez mantuvieron una tensa discusión

A raíz de este descargo, tanto Majo como Kate intervinieron para dar su versión de los hechos, pero fue la panameña quien se mostró más indignada con el Chanchi. “Por suerte acá nadie te edita, acá te puedes mostrar así como eres”, lanzó ella. A lo que Estévez, filoso, apuntó: “Entonces yo no quiero contar qué pasó con las visitas que después no tuvimos más por culpa tuya”. “¿Qué? Modulá porque no se te entiende ¿Para qué te dedicaste a jugar al fútbol si sos un excelente productor de televisión, un generador de contenidos, un tipo estratega”, replicó Kate. Entonces, él explicó: “Gracias a vos, que estuviste diez días nada más en el reality, no pudimos tener más visitas. Los familiares no pudieron tener más visitas por culpa tuya, porque no respetaste las horas y el lugar que te daban”.

“Estás diciendo cualquier cosa, Chanchi, eres muy creativo a la hora de inventar. Si según tú, yo estuve diez días ¿A ustedes les sacaron las visitas hasta hace poco? No entiendo qué estás diciendo, explícate mejor”. Y Marcela Tauro indagó: “¿Por qué les sacaron las visitas? ¿Qué hizo Kate?”. Misterioso, el exjugador comentó: “Todos saben qué hicieron. Quería comunicarme solamente para pedir un poco de mesura a la hora de hablar de todos los chicos. Ya está, ya terminó el reality, lo que no hicieron, no lo pueden seguir haciendo afuera”. Y analizó: “Estoy conforme con lo que se mostró porque era un personaje que armaron, y otros también hicieron personajes, todos tejieron estrategias. Yo la pasé súper”.

Molesta, Kate replicó furiosa: “¿Cómo no la va a pasar bien si era el que hacía el bullying? Le llenaba la cabeza a la gente para que actuara a su favor (...) Ahora te vienes a hacer el Robin Hood, el tipo buenazo, el funcional. Vos sos un jodido y un cobarde. Te estoy dando tiempo para que inventes la excusa de que por mi culpa a ustedes les sacaron las vistas”. “Sí, no se pudo tener más visitas higiénicas. Dale, después te cuento. Un beso”, cerró Chanchi y cortó la comunicación. Sin embargo, la bailarina negó todo y explicó que la única visita que recibió fue de su novio. “¿Cómo sabe que fue una visita higiénica? Si está pendiente, ojalá lo hayas disfrutado. Es un invento”, finalizó irónica.

