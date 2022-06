La primera entrevista de Carmen Barbieri y su supuesta hermana: “Estamos emocionadas”

Carmen Barbieri y su supuesta hermana dieron su primera nota

Carmen Barbieri se enteró en abril pasado que podría tener una hermana, luego de una investigación que se llevó a cabo en el programa A la Tarde (América) que conduce Karina Mazzocco. Lejos de desmentirlo, la actriz y conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) se realizó el viernes pasado un análisis de ADN en una clínica privada para saber si efectivamente es cierto el parentesco.

“Cuando la vi nos abrazamos y sentí algo raro, una mezcla de nervios, emoción. Pero ella me transmitió algo raro, que sin el ADN positivo yo podría decir que es mi hermana, siento que es mi hermana”, contó la conductora en Intrusos (América), luego de haberse sometido al análisis genético con Alicia, la otra supuesta hija de Alfredo Barbieri.

“Ella lloraba todo el tiempo”, agregó sobre quien podría ser su hermana apenas cuatro meses mayor. Además, en diálogo con la conductora Flor de la V, la mamá de Fede Bal festejó haber dado un paso fundamental para sacarse la duda: “Ya me hice el ADN. No saben la emoción, fue una cosa rara. Es para terminar o empezar con esta historia”.

“Alicia es una mujer súper inteligente, sensible, con una vida muy dura que hace 40 años que tiene esta duda”, agregó Carmen sobre su supuesta hermana. Luego de realizarse el análisis deberán esperar siete días hábiles para conocer cuál es el resultado.

“Mi hijo me llama anoche y me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, dijo Carmen al enterarse de la aparición de Alicia.

Carmen Barbieri y su supuesta hermana dieron su primera nota

Este lunes, Barbieri mostró la primera nota que hicieron juntas en su programa de Ciudad Magazine: “No fue tan difícil, es como cuando te hacen un hisopado por covid-19 que te lo hacen por mucosa y está todo bien. Estamos las dos emocionadas”.

“Hay que entender que Alicia no es del medio, pero si sos mi hermana vas a ser del medio. Lo lamento por vos, mi chiquita”, dijo entre risas la capocómica y le dio un abrazo. “Fue una emoción total. No nos conocíamos personalmente y estoy feliz. Dijeron que todo va a estar dentro de 10 o 7 días”, agregó.

Carmen Barbieri y su supuesta hermana dieron su primera nota

Dueña de un perfil bajo y con mucha vergüenza por las cámaras, Alicia aseguró: “Después de tantos años... Nunca me animé.... Estoy emocionada”. La conductora explicó: “Ella hace muchos años tiene esta duda. Incluso hubiera estado vivo mi papá y si realmente es la hija de mi papá y es mi hermana podría haber aprovechado a mi papá tres o cuatro años. No hubieras tenido el rechazo de mi papá”.

La mujer manifestó que siempre tuvo la duda sobre su papá biológico, pero recordó que hace 40 años no existía el ADN. “Ahora a esperar y que sea lo que Dios quiera. Nos mirábamos y llorábamos. Yo la veo parecida. Recién nos mediamos la altura y yo soy un poquitito más alta”, cerró Barbieri.





SEGUIR LEYENDO: