Juana Repetto celebró el primer año de Belisario y recibió una inesperada crítica: su descargo

El cumpleaños de Belisario, el hijo menor de Juana Repetto (Fotos: @juanarepettook)

Juana Repetto celebró el primer año de Belisario, su segundo hijo, a quien le organizó un divertido festejo. Además, le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, con quienes comparte a diario fotos de su rutina, de sus acciones comerciales y también de la intimidad de su familia compuesta por su marido, Sebastián Graviotto, y su primer hijo Toribio.

“Amor de mi vida, parece ayer que caminábamos por acá con vos en la panza”, escribió la actriz y recordó el parto de su segundo hijo, el primero fruto de su relación con su esposo. “Me regalaste el mejor nacimiento del mundo y con tu llegada una nueva versión del puerperio, tan hermosa… vos y tus sonrisas, tus ojitos, tu buena onda constante, tu fanatismo con tu hermano, la cara con la que miras a tu papá, lo que te la sube la música y oírte decir ‘teta’… ¡Me hace la mamá más feliz del mundo! Todo eso que le ven de bello es nada al lado de lo que es este ser. Tengo al bebé más buena onda del mundo”, agregó en el posteo que cosechó más de 20 mil me gusta y recibió otros tantos miles de comentarios.

Al día siguiente, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto publicó un álbum de fotos con el festejo del cumpleaños de Belisario. Se realizó al aire libre, en el jardín de una casa que quedaron con juegos, toboganes, peloteros, carpas, animales de decoración, guirnaldas, mesas a la altura de los chicos con pochoclos, torta y galletitas personalizadas con el nombre del agasajado.

Sebastián Graviotto jugando con Belisario

Parte de la decoración del cumpleaños del hijo menor de Juana Repetto

Belisario, el hijo menor de Juana Repetto, cumplió un año

Entre aquellas imágenes, los seguidores repararon en que Belisario estaba descalzo durante el festejo al aire libre. Y entre los comentarios cariñosos le dejaron algunas críticas al respecto, mensajes que Juana leyó, no le gustaron y aprovechó la oportunidad para responder.

“Para todas las mal intencionadas que escriben con tan mala onda en el posteo del cumple de Beli, que el hermano estaba en polar y calzado y Belisario no ‘porque está de moda estar en patas’ o porque me quiero hacer la cool. Tan moderno es. Toro tampoco usó hasta que empezó a caminar”, sostuvo la actriz y acompañó sus palabras con una foto de archivo de su hijo mayor, en mayo de 2017, en la que llevaba un sweater y campera, pero estaba descalzo, sentado en un patio al aire libre, jugando con las hojas de un árbol.

El descargo de Juana Repetto tras las críticas que recibió por tener descalzo a su hijo

Paula Chaves, madre de Olivia, Baltazar y Filipa -frutos de su relación con Pedro Alfonso- también había sido criticada en las redes sociales por no ponerle medias a sus hijos cuando eran bebés. En marzo del año pasado, cuando la menor tenía ocho meses, publicó una foto en la que la pequeña estaba descalza y recibió muchos comentarios en contra.

Consultada por Teleshow en aquel entonces, la pediatra Carla Orsini se refirió al tema que generó debate en las redes sociales. “Los pies descalzos contribuyen a regular la temperatura. Impulsan movimiento que genera calor. Se tornan más fríos al igual que las manos porque es circulación terminal e inmadura, pero no sirven para valorar temperatura corporal, que se mide en zonas centrales del cuerpo no en distales”, explicó la profesional. “Hay otra premisa importante para entender esto y es que el frío, per se, no enferma. El frío favorece que permanezcamos en lugares cerrados y que circulen gérmenes estacionales: los verdaderos culpables de las enfermedades. La importancia de ventilar ambientes, lavarse las manos, alimentación saludable y vacunas completas son claves para prevenir”, agregó.

