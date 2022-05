Juana Repetto reflexionó sobre el parto respetado y publicó un video del nacimiento de Belisario

La actriz mostró el nacimiento de su segundo bebé y compartió una profunda reflexión

En la Semana Mundial del Parto Respetado -celebrada desde el 17 de mayo hasta el 24- Juana Repetto compartió un video del nacimiento de su hijo Belisario, fruto de su amor con Sebastián Graviotto. La actriz reflexionó sobre los derechos de cada madre y pidió que no censuren el clip que publicó en su cuenta de Instagram, donde supera los 1,6 millones de seguidores. Con las emociones a flor de piel, recordó el día en que sostuvo por primera vez en brazos a su bebé de 11 meses.

En el video se la ve en la pileta del sanatorio Otamendi, mientras su marido la abraza de espaldas, y la rodean los médicos para guiarla en el trabajo de parto. Ni bien Belisario llegó al mundo Juana lo sostuvo en su pecho mientras su pareja lo acaraciaba completamente conmovido. La flamante mamá también rompió en llanto segundos después de dar a luz.

“Por nuestros derechos, por los suyos, por que cada mujer elija como y donde parir. Por que seamos SIEMPRE -resaltó en mayúsculas- acompañadas por equipos amorosos y respetuosos. De nuestros deseos, nuestros tiempos, los de ellos, porque los nacimientos respetados no sean para unos pocos y un privilegio si no un derecho”, expresó en el epígrafe de la publicación. ”Porque la información correcta nos llegue a todos trayéndonos paz y seguridad a todas en lugar de miedos e incertidumbres”, sostuvo.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a su hijo Belisario el día del parto

“Por que cada mujer y bebé tengan contacto piel con piel el tiempo que necesiten, porque a nadie sea intervenido de manera innecesaria. Que no nos quiten la posibilidad a ninguna mujer de traer al mundo a nuestros hijos de la manera en la que merecemos y elegimos siendo cuidados y acompañados de manera consciente y responsable”, agregó en la enumeración de anhelos que considera cruciales para llevar tranquilidad a todas las futuras mamás. Sobre el final le agradeció a su esposo y los profesionales que la asistieron en aquel día inolvidable: “Siempre anteponiendo la salud de la díada, física y emocional, siempre respetándonos; gracias Seba por cuidarnos mientras yo estaba en narnia”.

“Óigase en el video que pide que no limpien al bebé, siguiendo al pie de la letra todo lo aprendido”, aclaró haciendo referencia a la actitud de Graviotto, tal como habían charlado antes del nacimiento. “También le agradezco a ambos equipos con los que traje a mis niños al mundo -también es madre de Toribio, de 4 años-, y ojalá puedan verlos en este video que espero no censuren”, concluyó. En una hora el posteo superó los 384,000 likes y varias colegas le dejaron comentarios invadidas por la emoción. Paula Chaves le escribió: “Lloro”, junto a un emoji de llanto, al igual que Mery del Cerro y María Carámbula.

Días atrás la actriz hizo un llamado a la solidaridad sobre otro tema puntual: el descanso de las mamás. “Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

Juana Repetto y sus dos hijos, Toribio y Belisario

“Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un ´pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”, expresó indignada. “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”, apuntó.

Y agregó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20hs durmiendo a Toro, ¿porque soy una vaga? ¿porque me alimento mal? ¿o será porque no descando?”. En ese sentido, aconsejó: “No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”.

SEGUIR LEYENDO: