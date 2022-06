El Hotel de los Famosos: Sabrina Carballo y su particular teoría sobre la estrategia de Locho

Sabrina Carballo, sobre la estrategia de Locho

A menos de una semana de haber dejado El Hotel de los Famosos tras ser eliminada por Lissa Vera en la “H”, Sabrina Carballo habló con los medios y además de dejar en claro que no volvería a un reality como el que conducen Pampita y el Chino Leunis, aseguró que Locho, con quien no se llevaba para nada bien e incluso la acusaron de hacerle bullying, hacía un personaje para el programa.

En diálogo con Intrusos la ex Amigovios dijo estar “emocionada” por estar afuera del juego: “Quiero ver a mis amigos y volver a mi normalidad, de hacer teatro y ficción”. Sobre su paso por el hotel, se empeñó en aclarar que lo que ocurrió con Lucas Loccisiano, más conocido como Locho “no es bullying”: “Es un programa, cada uno elegía quedarse o no, somos gente adulta, cobramos y sueldo y estábamos ahí porque queríamos”.

Sobre los comentarios en defensa de su compañero que invadieron las redes sociales, dijo comprenderlo pero que le llamaba la atención que muchos en nombre de acabar con la violencia, fueran aún más violentos y agregó: “Muchos dijeron que si fuera su hijo lo defenderían, esta bien, pero el tema es que esa persona no genere mas violencia”.

Sabrina Carballo y Locho

Respecto a qué fue lo que pasó, dijo: “Es difícil convivir tres meses con gente con la que, a lo mejor, no querés estar, entonces se generan discusiones. Me pasaba que tengo un TOC con la limpieza y él no es así. Me doy cuenta que se mostraron mis reacciones pero no mostraron qué las generaba”, dijo y fue insistente: “No se mostró todo, no está guionado pero en la edición dicen ‘de Sabrina muestren esto, de Maxi esto y de Lucas esto, a eso nos referimos cuando decimos que está guionado”.

Además, aunque convivían, aseguró que “cada uno hizo un personaje” y recordó una frase que le mencionó el ex Combate apenas entró al juego, a fines de abril en reemplazo de Rodrigo Noya: “‘Acá garpan los malos y las víctimas’ que me dijo. El Chanchi también hizo un personaje, es estratega, Con él vamos a tener una charla”.

Por otro lado, hizo una especie de mea culpa al asegurar que no lo vi como un juego y que no pudo diferenciar lo que pasaba en el Hotel de Cañuelas con la vida real: “Para mí todo era verdad, el que me trataba mal me trataba mal, lloré como una perra, como nunca en mi vida lloré. No volvería a hacer un reality encerrada, no es fácil que te graben las 24 horas, uno tiene reacciones y convivir con gene que no elegís... es imposible que no tengas reacciones o un ida y vuelta”.

El lunes, luego de que Sabrina perdiera en la “H” contra Lissa, el Chanchi Estévez renunció al juego. “Soy una persona que no se arrepiente con nada, y esta decisión que tomé tiene mucha fuerza y convicción. Es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”, dijo al despedirse.

Al día siguiente, los ex novios se cruzaron en Socios del Espectáculo: “Nos debemos una charlita nosotros. ¿Verdad que esto es un juego, Maxi?”. Estévez le contestó: “Sí, a full. Lo que pasó en el hotel es entretenimiento, competencia. Ahora que terminó empieza mi vida afuera, cotidiana y real”.

Al ser consultada sobre de qué trataría la mencionada charla, ella explicó: “Eso es algo personal. Me dijeron en redes que me fuera a las manos con él y eso me pareció un poco violento. Pero nos tenemos que juntar a charlar porque Chanchi es una persona importante en mi vida. Él nunca me pegó ni maltrató, ni ninguna de esas cosas que dicen. Cuando me enojo yo digo cosas fuertes, pero eso pasa con cualquier pareja o ex pareja. Nos debemos una charla más allá del juego porque, en lo personal, todo fue una gran desilusión”.

