Dudas en el proceso del ADN de Diego Maradona: habría una apelación

Diego Maradona, Dalma, Gianinna, Jana, Junior, Dieguito Fernando, Eugenia Laprovittola y Magalí Gil

Eugenia Laprovittola y Magalí Gil extrajeron sus muestras de ADN en diciembre del año pasado para cotejarlas con las de Diego Maradona, con el fin de comprobar si existe o no filiación entre ellas y el ídolo deportivo. Recién seis meses después debido a demoras en el proceso por falta de insumos, se conocieron los resultados y tras ellos, una nueva etapa comienza ya que no todas las partes están conformes con las conclusiones a las que arribó el laboratorio y no descartan realizar una apelación.

“Los resultados observados EXCLUYEN a DIEGO ARMANDO MARADONA (fallecido) como padre posible de EUGENIA MAILEN LAPROVITTOLA”, concluye el documento del Juzgado Civil y Comercial N° 20 que que lleva el membrete del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN Dirección General de Asesorías Periciales de La Plata. Es decir que entre la joven platense y el Diez, no hay lazo sanguíneo. En lo que a Gil respecta, las palabras se repiten.

Los análisis de ADN entre las muestras extraídas de Diego Maradona y Eugenia Laprovittola

Con el “negativo” en mano, un nuevo camino comienza para ambas y mientas Magalí aseguró a través de su abogado Marcelo Izquierdo a este sitio que con este resultado continuará en la búsqueda de su padre biológico y entiende de que la posibilidad de que Maradona no lo fuera siempre estuvo, Laprovittola seguirá defendiendo su verdad.

Según pudo saber Teleshow ella no confía en los resultados y va a apelar ante la Justicia para seguir defendiendo lo que le dijo hace un tiempo su madre biológica. A pesar de que recurrirá a la vía judicial, por el momento prefiere no expresarse públicamente hasta que las aguas se calmen. Es que según contó en las redes sociales, tras la exposición del caso, hasta recibió amenazas.

Eugenia Laprovittola y Diego Maradona

Apenas se hizo conocida su solicitud ante la Justicia, Miguel Gonzáles Andía, doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata había explicado a Teleshow que en estas situaciones “para el presunto hijo no rigen plazos de caducidad” y que aunque el examen de ADN es una de las pruebas principales, no es lo único que el juez evalúa a la hora de fallar: “Hay también testimonios e incluso con un análisis que respalde el fallo, se puede apelar la decisión”.

Si el fallo hubiera salido a favor de las demandantes, se abría una instancia civil. “El objetivo de estas demandas es la garantía del derecho a la identidad, en caso de que prospere existen derechos en la sucesión del fallecido, ya que la Justicia no diferencia entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales, por lo que el caso pasa a tener una connotación patrimonial”, había detallado el letrado sobre la causa independiente por “reclamación de estado patrimonial” que se hubiera abierto.

A diferencia de Laprovittola, Magalí Gil no apelaría ni pediría la impugnación de los estudios, al menos por ahora, según contó su abogado quien la seguirá acompañando en la búsqueda de su padre biológico. “No queda mucho más que agregar, la posibilidad que no fuera hija de Maradona era una de las dos opciones y así se dio”, dijo.

Por su parte, los abogados de los legítimos herederos de Diego Maradona dieron por cerrado el asunto. “Eran los únicos dos casos en trámite, no hay ninguna otra cosa a la espera de resultados”, aclaró Federico Guntin, el representante legal de Dalma y Gianinna y el letrado que trabaja con Jana agregó: “Podrían hacer algún planteo desde el aspecto procesal, pero según hicieron saber los expertos, los estudios guardan varias pruebas de seguridad en el procedimiento, que tornan improbable otra posibilidad o un resultado distinto”.

En tanto, Mario Baudry, apoderado de Dieguito Fernando, afirmó: “Nosotros estamos tranquilos porque aceptamos que se haga el ADN porque entendimos el derecho del nene a saber si tiene hermanas y la pericia dice que no son hijas de Diego, más no podemos hacer. En estos casos todos se niegan pero Verónica entendió que había que hacerlo para ayudar”.

