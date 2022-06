Ricardo Montaner se enojó con Mau y Ricky en La Voz Argentina: “Están desheredados los dos”

Ricardo Montaner se enojó con Mau y Ricky (La Voz Argentina, Telefe)

“Si se dan vuelta todos me voy con Ricardo Montaner de una. Creo que no tendría ni que pensarlo. Porque me parece una persona súper centrada y una persona muy sabia, no solo en lo musical. Y me gustaría aprender mucho de él”, anunció Jazmín Sparta antes de presentarse a la audición a ciegas de La Voz Argentina. La joven de 19 años, oriunda de Quilmes, había asegurado que el canto era su forma de comunicación. Y se mostraba ansiosa por escuchar la devolución que el jurado compuesto por el cantante argentino-venezolano, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito iban a hacer luego de su performance. Pero no tenía duda de que equipo elegiría en caso de tener esa posibilidad.

Lo cierto es que, una vez que empezó a entonar el tema El Adivino, de Abel Pintos, la muchacha dejó a todos con la boca abierta. Y Marley celebró tras bambalinas junto a su familia al ver que el intérprete de Cachita era el primero en voltear su silla para pedir su voz. Pero algo obligó a la participante a cambiar de planes. Es que también se dieron vuelta el resto de los coaches. Y, sabiendo que la muchacha podría quedarse con su padre, el dúo autor de Mi Mala decidió bloquear a Montaner.

“Gracias cabrones”, dijo visiblemente molesto Ricardo al notar la “traición” de su hijos. Y, apenas la joven terminó de cantar, tomó la palabra. “¿Te acuerdas que fui el primero en darme vuelta, verdad? Bueno, quiero que sepas que me bloquearon. Y quiero que sepas otra cosa. Yo tengo una granja de pollos y eso. Y ellos eran parte de la herencia esa. Pero ellos me frustraron. Eres de las voces más lindas que he escuchado en todo el programa, créemelo. Y yo quería que te vinieras conmigo”, dijo el cantante. Y luego, mirando a sus descendientes, agregó: “Están desheredados los dos”.

Jazmin Sparta canta El Adivino (La Voz Argentina, Telefe)

Enseguida, Espósito comenzó a elogiar a la participante tratando de convencerla de que se sume a su team. “Trasmitís una paz y una cosa tan bonita”, le dijo. Mientras tanto, Montaner seguía mascullando por lo bajo, hasta que volvió a pararse para dirigirse a Jazmín: “Quiero que elijas o a Lali o a la Sole, para hacer justicia. Vas a tener mi apoyo aunque no estés en mi equipo. Pero no vayas con Mau y Ricky”.

El dúo, de todas formas, se propuso atraer a la joven a como de lugar. “Yo no se si tu sabes la vaina esta de los bloqueos. Yo puedo bloquear a Montaner una sola vez. Si yo me gasté este bloqueo a mi padre...”, comenzó diciendo Ricky. Y Ricardo lo interrumpió para recordarle que también había perdido la herencia. “El único bloqueo que teníamos con Montaner lo utilizamos con tu voz: así de mucho nos importa tenerte en nuestro equipo”, concluyó el joven mientras su hermano Mau asentía.

Luego llegó el turno de Pastorutti, quien también se deshizo en elogios para con la participante. Y no sólo dijo que estaba dispuesta “a pelear con quien sea” por tenerla en su team, sino que también aseguró que quería cantar con ella en un show. “Siempre he compartido mucho con los artistas y me encantaría en algún momento poder compartir un escenario con vos”, le expresó.

“Te quiero agradecer habernos hecho pasar este rato tan bonito, tienes una extraordinaria voz, cantaste maravillosamente bien y es tu momento de elegir con qué equipo te vas a quedar menos con el mío”, indicó luego Montaner. Fue entonces cuando la participante le reconoció que de no haber estado bloqueado se hubiera ido con él. Y el artista aseguró que la iba a robar en cuanto empiece la etapa de las batallas. Sin embargo, a la hora de decidir, Jazmín se la jugó: “Siento que estoy traicionando lo que dije antes, pero me voy con Mau y Ricky”.

