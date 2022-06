Locho Loccisano fue otra vez nominado en El Hotel de los Famosos y su madre estalló: “Porque te respeto no te voy a buscar”

La psicóloga y sexóloga alentó a su hijo durante su estadía en El Hotel de los Famosos

A fines de abril Locho Loccisano ingresó a El Hotel de los Famosos después de la renuncia de Rodrigo Noya. Desde un principio la relación con sus compañeros no fue buena, y semana tras semana enfrenta la nominación cara a cara, donde sus compañeros lo votan una y otra vez. Hasta el momento la familia del animador había optado por mantener el silencio en las redes sociales, pero el viernes la madre del participante expresó su indignación en Instagram. Justo cuando comenzaba un nuevo Todos contra Todos en el reality de El Trece, Mónica Meroni le brindó apoyo a su hijo.

Pasadas las once y media de la noche El Chino Leunis develó que Lissa Vera reemplazaría a Mónica Farro tras quedar eliminada por su inesperada lesión durante uno de los juegos. Recién llegada, la artista se sumó a la votación, y nuevamente se repitió la misma tendencia: en total Locho obtuvo siete votos, y se convirtió en el duelista que enfrentará a Militta Bora en la temida H. “Van por el chivo expiatorio, se comieron sus palabras porque antes de saber quién era el nuevo todos decían que iban a votar al que ingrese, pero no, otra vez a mí”, reclamó Loccisano, entre el enojo y la resignación.

Mientras todo esto sucedía, desde la cuenta oficial del programa en Instagram, compartían varios cortes de video de los tensos momentos. En una de las publicaciones donde mencionaron a Loccisano, su madre dijo presente. “Hijo, porque te respeto no voy a buscarte. ¡Sé fuerte! Te amo”, escribió la psicóloga junto a dos emojis de corazones, dejando entrever la impotencia que siente cuando ve todo lo que ocurre en las emisiones. Su comentario no pasó desapercibido por los fanáticos del participante, quienes celebraron el mensaje de la también sexóloga. Otra de las que se percató de su mensaje fue Majo Martino, quien le contestó: ”Monii”, y un corazón rojo.

El comentario de la madre de Locho en uno de los posteos de El Hotel de los Famosos

Cabe recordar que Martino fue la única compañera incondicional de Locho durante su estadía en el hotel. “Antes estaba Majo y estábamos las 24 horas juntos; eso me ayudaba un montón porque no me sentía tan excluido, y ahora que se fue es un un vacío enorme porque me dejan afuera de todo, no me incluyen”, le contó Loccisano a Militta durante la semana del repechaje. Algo similar comentó el viernes cuando se dio cuenta de que el duelo de eliminación del lunes será su tercera vez en la H: “Yo siento que tengo afinidad con muchos, que hay un grupo armado y que ellos lideran la casa. Me toca ir de vuelta y me da bronca porque hoy gané en mi quinto laberinto además, pero está claro que lo manejan como si fueran los dueños de todo pero nunca fueron a una H ni a un laberinto; y si alguna vez lo hubieran hecho no me votarían porque sabrían lo que se siente”.

Tal como figura en la descripción de su cuenta de Instagram, Locho dejó a cargo de sus redes sociales a su hermana Belén mientras permanece en la competencia. La joven suele publicar contenido para apoyarlo, y también intenta hacerle llegar sus buenas energías en los momentos más difíciles. “Nunca vas a estar solo, acá te bancamos siempre bro”, escribió en la cuenta de Instagram del animador cuando confesó que se sentía más solo que nunca.

Lo cierto es que la secuencia del Todos contra Todos se viene repitiendo sin descanso. Tal es así que el propio duelista le consultó el mes pasado: “¿Por qué me votan? ¿Soy mala persona? ¿Soy difícil para la convivencia?”. Confundido por la actitud de sus compañeros, les reclamó: “Me ponen a mí en la nominación y después me ponen a cantar, de payaso me usan, tocando la guitarrita”. El cruce más fuerte lo tuvo con Melody Luz durante una de las nominaciones en mayo, cuando expresó: “Como que ya aburre un poco que sea siempre lo mismo, me votan a mí siempre”; y la bailarina le contestó: “A nosotros nos aburrís vos, por eso te votamos tanto”. Desde aquel día LOcho le pidió a todos los que integran la autodenonimada “familia”: “Tendrán que venir a la H como los dos anteriores y ver que pasa, postulate por favor, y lo mismo al resto, vengan a la H”. Algo que todavía no sucedió, porque ninguno lo tuvo como contricante.

Por más que resultó ganador en cada ocasión, este viernes asumió que el cansancio que acumula por el desgaste físico de los juegos ya le empieza a pasar factura, y esto quedó en evidencia en los avances del episodio del lunes, donde se lo vio con falta de aire y pidiendo asistencia médica. Habrá que esperar para ver cómo se desenvuelve en la eliminación, pero sin dudas conquistó a gran parte de los espectadores, que noche tras noche lo mencionan en las redes sociales para acompañarlo a la distancia.

