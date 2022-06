Pampita felicitó a Roberto García Moritán y a Benjamín Vicuña por el Día del Padre

Pampita saludó a Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña por el Día del Padre

Apenas terminó las grabaciones de El Hotel de los Famosos (ElTrece), Carolina Pampita Ardohain armó sus valijas y se fue a disfrutar de unas vacaciones con amigas a Miami. La modelo viajó con la menor de sus hijas, Ana, fruto de su actual matrimonio de Roberto García Moritán, que tiene apenas once meses de edad. Pero, en esta oportunidad, dejó en Buenos Aires a sus hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, de su pareja con Benjamín Vicuña, con quien también tuvo a la pequeña Blanquita que falleció en el 2012.

Pampita recordó a su papá

Lo cierto es que, aún a más de siete mil kilómetros de distancia, Pampita quiso saludar a los papás de sus hijos por el Día del Padre. Y así lo hizo utilizando su cuenta de Instagram. Para empezar, la modelo compartió una foto vintage en la que se la veía a ella de niña junto a su propio progenitor, Guillermo Ardohain. Pero, enseguida, se tomó unos minutos para homenajear a los hombres con los que tuvo a sus chicos.

En la postal siguiente, se la podía ver a ella junto a García Moritán y los hijos de ambos, que conforman una gran familia ensamblada. Cabe recordar que el actual legislador porteño también se padre de Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito, con quien mantiene una excelente relación. Y luego, la modelo publicó un video en el que aparecía Roberto dándole la mamadera a la beba que tienen en común.

Las fotos de Roberto García Moritán junto a sus hijos

Pero Pampita también se encargó de saludar a su ex, a quien mostró en varias fotos junto a sus hijos, incluida una en la que se la veía con Blanquita sentada en su regazo. El protagonista de El Primero de Nosotros (Telefé), además, es papá de Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Eugenia La China Suárez, pero su relación actual con la novia de Rusherking no sería la mejor y ambos dejaron de seguirse en las redes, por lo que la actriz no hizo público ningún saludo dirigido hacia a él.

Pampita saludó a Benjamín Vicuña publicando varias postales

Pampita viajó a los Estados Unidos junto a su asesora de vestuario Estefanía Novillo, la madrina de su hija, Luciana Pizzolorusso, María Alberó y Sonia Alfieri. Y se encuentra disfrutando de días a pura playa junto a su hija y noches de diversión con sus amigas. Sin embargo, ya lanzó la segunda temporada de su reality, Siendo Pampita. Y todo indica que, en breve, deberá arrancar con la segunda parte del reality que condujo con el Chino Leunis desde el mes de marzo. Además, tal como lo viene expresando en sus redes, extraña mucho a sus otros hijos, que no pudieron acompañarla debido a sus obligaciones escolares. Y también a su marido.

“Estoy muerta de amor. Y cada día lo amo más y se lo digo mucho porque me sorprende a mí misma que el amor siga creciendo. Y muchas veces termino el día y le digo: ´¡Cómo te amo! Y hoy te amo más todavía´, porque él me enamora con cosas súper básicas. Me da una mano con alguno de los chicos, o me viene a buscar a algún lugar y ve que tengo frío, y va a buscar al auto un abrigo y yo muero de amor. Tiene todo para que estemos juntos el resto de nuestras vidas”, había señalado la modelo en una reciente entrevista con Teleshow, al ser consultada por su relación con García Moritán.

