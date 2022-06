La reacción de Matías Defederico cuando le preguntaron sobre el escándalo con Cinthia Fernández

La Reacción De Matías Defederico En Pleno Escándalo Con Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández están separados hace varios años, pero siguen vinculados por sus tres hijas en común, Charis, Bella y Francesca. La modelo y el deportista tienen una mala relación y nunca lograron ponerse de acuerdo. Incluso han llevado sus diferencias a la Justicia y muchas veces tienen batallas mediáticas, como cuando salió en los medios a hablar Analía, la abuela paterna de las pequeñas.

En medio de este contexto, el exfutbolista tuvo una cena con amigos en un restaurante. A la salida del local, lo estaban esperando del programa Socios del Espectáculo (El Trece) para preguntarle sobre la madre de sus hijas. “Matías, decime algo, ¿qué opinas de lo que dijo tu mamá sobre Cinthia?, ¿cómo salió la operación de tu hija?”.

Defederico optó por no responder a ninguna de las consultas que le realizaba la notera. “Tu ex, Eve de Sousa habló de Cinthia, ¿es verdad que te hostigaba Cinthia?”. Unos minutos después, rompió el silencio y dijo: “La mejor con ustedes chicos, de verdad, les mando un saludo a los Socios, gracias. Solo porque me esperaron, me quedé con mis amigos disfrutando”.

Respecto a su noviazgo con Laura Alvo, él manifestó: “Con ella estoy muy bien, gracias”. Cuando le consultaron si le gustaría se papá nuevamente, contestó de manera categórica: “No, Lau ya tiene su hija, yo tengo las mías”. Luego de que terminaron la nota, el equipo de Socios del espectáculo descubrió que le habían roto el auto en el que viajaban.

Matías Defederico y sus hijas (@mattdefederico)

El conductor Adrián Pallares aseguró que se trataba de un vehículo del camarógrafo, Uriel Ciancio. Al ver los daños que le causaron a su auto, realizó una denuncia policial. Sospechan que los culpables podrían ser personas que acompañaban a Defederico en la cena.

“Estábamos haciendo una guardia en la puerta del restorán a diez metros de la puerta. Decidimos con Celina hacer la nota. Hubo una charla antes de filmarlo y como no respondía lo seguimos con distancia”, aseguró Ciancio. “El restorán estaba a punto de cerrar y fueron de los últimos. Es en Esmeralda y Avenida del Libertador. Hay un domo. A los agresores los grabé yo cuando vuelvo al auto. Yo no los vi violentar mi auto”, agregó.

Recientemente, Defederico utilizó su cuenta de Instagram para publicar un fuerte chat que mantuvo vía Whatsapp con Jorge, el padre de la panelista de Momento D (El Trece). En la captura de la conversación, lo primero que se lee es un comentario de su exsuegro. “Tres años sin verlas...”, se lamentó el hombre. A lo que Matías le contestó: “Yo voy dos meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo”. Entonces, Jorge continuó: “Sí, vi el programa de Mazzoco -en referencia al ciclo de América, A la tarde-. Por momentos yo me deprimo”.

“Una mierda todo sinceramente, pero no hay que bajar los brazos, Jorge”, lo consoló su exyerno. En tanto, el hombre le respondió con un filoso análisis de su hija: “Bueno, tranqui, esperemos que haya una luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación, pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo. Solo conmigo”. Dando cuenta de la buena relación entre ellos, Matías le comentó: “Sos un buen tipo Jorge, cada uno elige lo que quiere para su vida”.

