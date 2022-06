1200 metros cuadrados, nueve cabañas y hasta una fuente: cuánto cuesta la mansión de El Hotel de los Famosos

La mansión de El Hotel de los Famosos está a la venta

La mansión en Cañuelas donde se realiza El Hotel de los Famosos se convirtió en una de las casas más famosas del país por estos días y a pocas semanas de que el reality conducido por Pampita y el Chino Leunis llegue a su fin, se supo que el lugar está a la venta, por una suma millonaria.

El inmueble, de una superficie total de 1200 metros cuadrados -900 cubiertos- cuenta con cinco ambientes y cuesta, según algunas publicaciones, tres millones de dólares, aunque en otras su valor asciende a cuatro. Ubicada en el kilómetro 58 de la autopita Ezeiza Cañuelas, cuenta con tres dormitorios, cuatro baños y un toilette.

La imponente entrada de "El Hotel de los Famosos" (Fotos: Zonaprop)

La cocina, antes de que la modificaran para convertirla en una cocina de hotel

La web de venta de inmuebles la describe: “Importante casa sobre campo de 4 hectáreas, en Cañuelas. Recibidor con fuente central. Living con entrepiso. Cocina con comedor diario. Escritorio. 3 dormitorios en suite, principal con vestidor. Lavadero. Habitación y baño de servicio. Toda la casa tiene doble altura de techos y detalles de categoría. Trabajos de paisajismo. Se encuentran en desarrollo 9 cabañas, distribuidas en 3 cuerpos, para explotar con fines turísticos o eventos. Casa de caseros equipada. Ubicación privilegiada sobre colectora de Autopista Ezeiza-Cañuelas”.

El doble lavado del baño de la habitación de huéspedes

La pileta de El Hotel de los Famosos, que por la época del año, los concursantes no pudieron disfrutar

Un gran pasillo con una fuente divide el exterior del interior

En las imágenes de la publicación se ve a la espectacular casa como estaba ambientada antes de que la productora la alquilara para hacer el programa de televisión. Según se puede ver, la habitación principal, que cuenta con baño en suite con dos lavados, era por su tamaño, lo que hoy es la habitación donde duermen los huéspedes. También se cuenta con una fuente en el pasillo que divide la entrada y el comienzo de la casa.

Por otro lado, se observa la gran cocina, antes mucho más familiar, sin equipos industriales, pero con una extensa isla en el medio y espacio para comedor diario. Además, se puede ver el amplio living comedor, sin la barra de recepción del hotel.

El living donde comedor donde hoy comen y hacen juegos los participantes

Así era la cocina de la casa, antes de ser "hotel" (Fotos: Zonaprop)

Además, una de las cabañas a las que hace referencia el anuncio, sería la que hoy es la casa del staff, donde duermen y guardan sus cosas quienes no son los huéspedes. Otra, sería donde se instala Pampita, muchas veces con su hija Ana, para cambiarse y hacer tiempo entre toma y toma.

En otra publicación la casa se vende por 4 millones de dólares

Tras haberse convertido en uno de los programas más vistos de la televisión, el reality que tiene como líderes al Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Locho tendría su segunda temporada, según trascendió en las últimas semanas.

Quién más se destacó desde el comienzo del hotel hasta ahora fue sin dudas el ex Combate Locho Loccisiano, quien entró con un perfil bajo reemplazando a Rodrigo Noya y gracias a las cosas que le hacía el grupo autodenominado “la familia” (las cargadas y nomnaciones) logró sobresalir del resto, ganando el apoyo del público.

Belu Lucius defendió a su hermana Emily, acusada de hacerle bullying a su compañero. “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”.

La ex Masterchef hacía referencia a que su hermana constantemente recibe agresiones a través de sus redes sociales por parte de los usuarios, por su trato hacia Locho.

Por su parte Mómica Meroni, mamá de Lucas, pidió: “De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”. Luego cerró agradeciendo “de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas” y reiteró: “Pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y gracias”.

