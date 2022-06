Thomás Fort, a juicio por “doble homicidio con dolo eventual” a dos años del choque que le costó la vida a dos mujeres

Thomas Fort y el Volkswagen Polo en el que viajaban las víctumas

Era un día especial para la familia Godoy. El 5 de enero del 2019 Oscar se disponía a tomarse una semana de vacaciones con su esposa, sus dos hijas y su yerno, cuando el auto en el que viajaban, conducido por él, perdió el control luego de que una camioneta los pasara. El hecho ocurrió en el kilómetro 24 de la Autopista Panamericana y como consecuencia, perdieron la vida Nora y Camila, de 67 y 20. Horas después se supo que quien manejaba la camioneta RAM era Thomas Fort, el sobrino de Ricardo.

En ese momento, el joven que se dedica a la música no habló con los medios, solo atinó a pedir que se “esperen las pericias” mientras que la fiscalía incautó su celular y su pasaporte. Esta semana, a dos años y medio del fatal incidente, hubo novedades en la causa. En el documento al que tuvo acceso Teleshow se confirma que el caso será elevado a juicio oral por los “delitos de doble homicidio con dolo eventual y triple homicidio con dolo eventual en grado de tentativa”, ya que las tres personas que sobrevivieron al choque resultaron gravemente heridas.

Un fragmento del documento al que tuvo acceso Teleshow

Luego, el texto firmado por el juez de garantías Orlando Abel Díaz, explica que es “por la conducción de vehículo automotor triplemente agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima, por ser más de una las víctimas fatales y por conducir en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho”.

Mariano Cúneo Libarona y Augusto Nicolás Garrido, abogados del acusado, pidieron su sobreseimiento y se opusieron a la elevación a juicio, solicitudes que fueron rechazadas y además Fort renunció a la posibilidad de que se realizara un juicio por jurados. El documento luego detalla cuáles son las pruebas obtenidas, cómo habrían sido los sucesos que desencadenaron el accidente y aporta extractos de los testimonios de las partes y testigos.

“Las evidencias del sumario no permiten alcanzar por el momento la certeza de que el mentado Thomas Alan Fort no hubiera cometido el evento citado. Por ende, la imputación del suceso a Fort, por parte del Ministerio Público Fiscal, en carácter de presunto autor penalmente responsable (art. 45 del Código Penal), se encuentra debidamente abastecida en esta instancia, conforme a los elementos de cargo repasados hasta aquí”, reza un fragmento, a modo de conclusión.

El texto finalmente resuelve: “REMITIR ESTA CAUSA A JUICIO respecto de THOMAS ALAN FORT, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden a los delitos de Homicidio simple, dos hechos, y Homicidio simple en grado de tentativa, tres hechos, todos en concurso ideal entre sí, previstos y reprimidos por los arts. 42, 45, 54 y 79 del Código Penal”.

Actualmente los familiares de las víctimas son representados por Andrea Cambell y Guillermo Baqué. En su momento, Godoy había relatado en televisión entre lágrimas, cómo vivió los instantes del incidente: “Miré al espejo, vi el bulto, no recuerdo el color, veo un auto que hacía señas de luz, yo me retiro del carril y se ve que no puedo dominar, porque solo manejando cualquier chofer dice, ‘¿qué va a hacer el trombo si no me tocan...?’ Por pasar un carril no va a hacer así. Me encerró, quizás con el bocinazo... no recuerdo. Pero por pasar de un carril a otro, un auto no va a hacer el giro. Jorge, mi yerno me comenta que me hacían señas, que me tire (hacia un lado), íbamos a la playa y no llegamos a mitad de camino”.

Tras el choque él perdió el conocimiento, luego despertó y que al instante volvió a desmayarse, hasta que se despertó definitivamente en el hospital donde un efectivo policial le informó sobre la muerte de su mujer y de su hija. “Me va a costar vidas, tiempo y años este dolor. Ahora lucho por mi hija y yerno, sacando fuerza no sé de dónde. Me encuentro solo, me dejo solo, por la mala maniobra de una camioneta”, dijo y se mostraba esperanzado en la Justicia: “Tengo plena confianza y a la gente que me habla y me apoya, gracias. A los que me dicen cosas como que aguante”.

