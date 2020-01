Sobre los segundos previos al choque, recordó: “Miré al espejo, vi el bulto, no recuerdo el color, veo un auto que hacía señas de luz, yo me retiro del carril y se ve que no puedo dominar, porque solo manejando cualquier chofer dice, ‘¿qué va a hacer el trombo si no me tocan...?’ Por pasar un carril no va a hacer así. Me encerró, quizás con el bocinazo... no recuerdo. Pero por pasar de un carril a otro, un auto no va a hacer el giro".