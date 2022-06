La reinvención de Victoria Maurette tras el fenómeno de Rebelde Way: “Cuando terminó el programa sentí un vacío”

Victoria Maurette, la ex Rebelde Way que quiere seguir triunfando en la música (Instagram: @lamaurette)

Ser parte de un gran éxito de la televisión no es nada fácil, y mucho menos cuando uno es muy joven. Desde afuera, todo puede parecer color de rosas, y si bien para Victoria Maurette actuar en Rebelde Way fue una muy buena experiencia, le resultó difícil transitar el después. Hoy, a 20 años de ese suceso adolescente, la actriz que interpretó a Vico, la mejor amiga del personaje de Luisana Lopilato, ve las cosas de otra forma.

“En el momento no me daba cuenta de lo que me estaba afectando la fama, porque yo soy muy de vivir el presente intensamente y también porque era chica y no tenía la capacidad de ponerme a pensar lo que estaba sucediendo, y tampoco había redes sociales. Nunca pensé que iba a ser un programa que trascendiera tanto”, comienza contando en diálogo con Teleshow.

Luisana Lopilato y Victoria Maurette, en la época de Rebelde Way

Victoria llegó al casting de la productora de Cris Morena casi por casualidad, y cuando no estaba en su mejor momento personal. “Venía del colegio, donde pasé por cuestiones que me generaron inseguridades, entonces al entrar en este programa y de repente un montón de exposición, siento que fue mucho”, revela. Y detalla: “Sufrí mucho bullying de chica, pero tengo una personalidad muy para afuera, de ´yo puedo con todo´, y siempre seguí para adelante”. Lo cierto es que siempre tuvo una gran pasión por la música, lo que la llevó a cantar en distintos bares, y fue ahí donde le propusieron hacer el casting para el programa. “Nunca había actuado frente a la cámara, pero el escenario era algo que me gustaba mucho, entonces lo disfruté”, recuerda.

“Yo me llevaba muy bien con Felipe, Benja, Angie Balbiani. Con Luisana también me llevaba bien, pero obviamente teníamos diferentes edades, entonces por ahí con Angie que era más de mi edad compartíamos más, charlábamos otras cosas. Pero en líneas generales me llevaba bien con todos”, recuerda sobre las grabaciones.

El elenco completo de la primera temporada de Rebelde Way, que se emitió en 2002

El después de Rebelde Way

Pero después de dos años de furor, la tira llegó a su fin y cada uno tuvo que seguir su camino. “Cuando terminás cualquier proyecto actoral, es como que sentís un vacío. Fue mi primer trabajo oficial, y también era súper intenso porque era estar filmando día de semana, fines de semana estar de gira, era súper vertiginoso, entonces cuando no estuvo más, se sintió. Te tenés que reacomodar en la vida cuando terminás algo así, pero nuestro laburo siempre es inestable, la vida del artista es así. Con los años, me fui acostumbrando un poco a ese vacío, ya no lo siento tan existencial. Obviamente que hay momentos que uno está perdido, pero son parte del crecimiento”, reconoce.

Y cuenta cómo hizo para reacomodarse: “Fue como ´¿qué hago?´ Me puse a estudiar guitarra, y fui viendo. Cuando terminé Rebelde Way, un poco me cuestionaba quién era yo, porque era chica, pero por suerte las cosas me fueron sucediendo. Me llamaron también para hacer No hay 2 sin 3, ahí conocí a un profe de guitarra, que me ayudó a armar mi banda, con la que hice mi primer disco en 2009. Pero empecé a actuar en cine y la música quedó a un costado. La vida me fue llevando y después de la maternidad, las cosas dejaron de darse naturalmente y fue como ´ok, ¿qué es lo que realmente quiero?´. Y me di cuenta que me faltaba la música”.

El Videoclip "Bonita De Más", Rebelde Way

Su presente

“Hoy estoy haciendo música, siento que es un canal en donde yo me puedo explayar más íntimamente, soy yo. Cuando actúo, estoy interpretando un personaje, y obviamente que uno pone cosas de uno, pero la música es un proyecto más personal”, cuenta muy entusiasmada.

Los primeros años después del suceso con la tira juvenil siguió incursionando en la actuación. De hecho, hizo cine de terror y trabajó en Estados Unidos y Francia. Pero ya desde hace algunos años decidió enfocarse en su faceta como cantante. “Después de tanto tiempo de estar actuando y de ser mamá -tiene una hija de nueve años - empecé a sentir un vacío enorme, más allá de que la vida me estaba dando cosas hermosas. Y me di cuenta que mucho de eso era por la frustración que yo sentía por la música, que era algo en lo que yo sentía que tenía mucho más para dar y que no lo estaba haciendo”, analiza.

“Me llamó Daniel Grinbank, que es un productor muy importante, para hacer un disco de covers de los 60, y me pareció una buena oportunidad”, comenta. Y a partir de allí, grabó un EP, que lanzó durante la pandemia. “Y ahora estoy laburando mi disco nuevo, que va a salir en agosto. Estuve sacando unos simples que son parte de ese disco y estoy muy feliz, siento que encontré mi sonido, gente con la que puedo trabajar y me entienden. Estoy muy feliz con esta etapa musical”. Por el momento, será de forma independiente.

La Maurette - 2000

—¿No te interesa que sea comercial?

—Lo comercial viene cuando tiene que venir. No quiero venderme y traicionar quien soy, pero siento que hoy en día está mucho más abierto el tema y no es que si sos comercial, te vendiste. Hay que negociar ciertas cosas, y lo que estoy haciendo ahora es mucho más escuchable, comercial dentro de mi perspectiva, porque yo siempre tengo como un pop alternativo. Estoy abierta a trabajar con un sello, pero todo tiene que darse de una manera en la que yo me sienta bien, protegida, y en la que pueda seguir creando y haciendo música como hago. A mí me encanta tener mi libertad, y no me gusta que me cajoneen. No tengo duda que va a llegar esa oferta que esté buena, o ese colaborador con el que esté bueno laburar, pero por ahora estoy muy bien y me armé mi equipo, con el que me siento cómoda. La música es muy importante para mí, entonces no me quiero sentir dañada, porque es como mi bebé, no quiero que lo manoseen.

—¿En el plano personal cómo estás?

—Fui mamá, estoy muy bien. Me separé del padre de mi hija hace bastantes años, y estoy en pareja nuevamente. Tengo el control de mi vida, que eso es lo más importante hoy en día (Risas) e intentando buscar la paz de cada día, que no es poco. Estoy feliz de que tengo casa, comida, risas en mi familia y que tengo creatividad y arte, que sin eso me siento muy vacía.

